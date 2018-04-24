Yozgat’ta trafik kazası: 5 kişi yaralı

Yozgat-Kayseri Karayolu Gökçekışla köyü yakınlarında Niyazi C. (28) idaresindeki 42 GD 741 plakalı otomobil, Kübra Ç. (29) yönetimindeki 66 HA 626 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Tuğba C. (28), Nuriye K. (48) ve Turgay Ç. (4) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.