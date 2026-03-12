  • İSTANBUL
Son dakika! İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi
Gündem

Son dakika! İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Son dakika! İmamoğlu suç örgütü davasında gerginlik! Mahkeme başkanı duruşmayı erteledi

Son dakika haberi.. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının dördüncü duruşması, basın mensuplarının Ekrem İmamoğlu ile salonda yaptığı kısa mülakat nedeniyle gerginliğe sahne oldu. Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, "İyi niyetim suistimal edildi" diyerek gazetecileri arka sıralara sürgün etti; itirazlar yükselince jandarma devreye girdi ve duruşma Pazartesiye ertelendi.

İstanbul’da yargı tarihinin en sıra dışı ve gergin süreçlerinden biri yaşanıyor. 407 sanıklı dev "İmamoğlu Suç Örgütü" davasında, mahkeme başkanı ile basın mensupları arasında patlak veren "röportaj" krizi, duruşmanın yarıda kalmasına neden oldu. Adalet sarayında tansiyonun bir an olsun düşmediği dördüncü oturum, 16 Mart'a ertelendi.

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, Mahkeme Başkanı Selçuk Aylan, bazı basın mensuplarının, ilk oturumun sona ermesinin ardından salondan çıkarıldığı sırada Ekrem İmamoğlu'na soru sorması ve verilen cevabın haberleştirilmesine atıfta bulunarak, iyi niyetinin suistimal edildiğini söyledi.

Aylan, basın mensuplarına, sanık avukatlarının yanındaki masalardan kalkarak, kendileri için salonun en arka bölümünde ayrılan yere geçmelerini söyledi.

Başkan ayrıca, duruşmanın ilk kısımda da zaten basın mensuplarına arka bölümündeki bu alanın ayrıldığını ifade ederek, bir avukatın talebi üzerine, gazetecilerin sanıkların avukatlarının bulunduğu kısma oturtulduğunu kaydetti.

Basın mensupları ve bazı avukatlar ile izleyiciler, alanın hem uzak olması hem de bilgisayar koyacak masaların bulunmaması nedeniyle karara itiraz etti.

Gazetecilerin, bir daha duruşma salonunda röportaj yapmayacaklarını belirtmesi üzerine başkan, gazetecilerin bulunduğu avukatlarının yanındaki bölümün boşaltılması için jandarma personeline talimat vererek, duruşmayı 10 dakika erteledi.

Bu esnada bazı basın mensupları kendileri için gösterilen alana geçerken, bazıları da karara direndi.

Salondaki gerginliğin büyümesi üzerine Mahkeme Başkanı Aylan, düzenin sağlanamadığı gerekçesiyle duruşmayı 16 Mart Pazartesi gününe ertelediklerini açıkladı.

Çıldırdılar

Meslisi basan mahkemeyi basmazmi!
