Enerji tasarrufu çağrısı: Araba kullanmayın, gereksiz tüketmeyin

Danimarka İklim, Enerji ve Kamu Hizmetleri Bakanı Lars Aagaard, yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasındaki devam eden savaşın petrol fiyatlarını ‘çok yüksek seviyelere’ taşıdığını ve çatışmanın ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu söyledi. Bu nedenle ülkenin petrol rezervlerine başvurmak zorunda kaldığını belirtti.

Yerel yayın kuruluşu DR’ye verdiği röportajda Aagaard, Danimarkalılara şöyle seslendi: Danimarkalıların lütfen, lütfen, lütfen yapmasını istediğim şey şu: Vazgeçebileceğiniz herhangi bir enerji tüketimi varsa bundan kaçının. Araba kullanmak kesinlikle gerekli değilse, kullanmayın.

KENDİ BÜTÇENİZDE DE HİSSEDECEKSİNİZ

Aagaard’a göre Danimarka kısa vadede enerji tasarrufu yapabilirse bunun hem vatandaşlar hem de hükümet açısından iki olumlu sonucu olacak.

“Birincisi bunun etkisi insanların kendi bütçelerinde hissedilecek. İkincisi ise rezervlerimizin daha uzun süre dayanmasına yardımcı olacak.”

DÜNYA ÇAPINDA VATANDAŞLARA UYARILAR

Benzer uyarılar dünyanın birçok ülkesinde de yapıldı.

İngiltere’de, sürücülere “zorunlu olmayan yolculukları” azaltmaları ve yakıt tasarrufu için sürüş tarzlarını değiştirmeleri çağrısında bulundu.

Vietnam Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ulusal enerji güvenliğini sağlamak amacıyla işletmelere uzaktan çalışma düzenlemeleri uygulamaları ve seyahat ile taşımacılık talebini azaltmaları yönünde çağrı yaptı.

Filipinler hükümeti ise enerji tasarrufu sağlamak ve yakıt kullanımını azaltmak için bazı yürütme organlarında geçici olarak dört günlük çalışma haftası uygulamasını hayata geçirdi.

Bangladeş'te günlük yakıt kullanımına limit getirildi, üniversiteler tatil edildi.

400 MİLYON VARİL PETROL PİSAYASA SÜRÜLECEK

Endişeleri azaltmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) dün İran savaşı nedeniyle oluşan arz kesintisini telafi etmek için 400 milyon varil petrol piyasaya sürme konusunda anlaşmaya vardı.

Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzeydoğu Asya’dan 32 üye ülkeyi temsil eden IEA, rezervlerin üye ülkelerin ihtiyaçlarına bağlı olarak belirli bir zaman dilimi içinde piyasaya verileceğini açıkladı.

Öte yandan ABD de Stratejik Petrol Rezervi’nden 172 milyon varil petrol piyasaya süreceğini duyurdu. Sevkiyatların gelecek hafta başlaması ve yaklaşık 120 gün sürmesi bekleniyor.