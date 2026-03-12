Ucuz yakıt için sınırı geçtiler: Fiyat farkı Polonya sınırında kuyruk oluşturdu

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yakıt fiyatlarının hızla yükselmesi, Almanya’da bazı sürücüleri daha ucuz akaryakıt bulmak için Polonya’ya gitmeye yöneltti.

Polsat News’in haberine göre, Polonya’da akaryakıtın litre fiyatı, Almanya’ya kıyasla yaklaşık 0.47 euro daha ucuz satılıyor.

BİR DEPODA 20 EURO FARK

Bu fiyat farkı sayesinde Alman sürücüler bir depo yakıtta yaklaşık 20 euroya kadar tasarruf edebiliyor.

Binlerce Alman sürücünün sınırı geçmesi, Polonya’nın bazı sınır kasabalarında yoğunluk oluşmasına neden oldu. Bazı bölgelerde yakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları görüldüğü ve yakıt sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Swinoujscie Belediye Başkanı Joanna Agatowska, yerel akaryakıt istasyonlarına satışları yakından izlemeleri ve Alman sürücülere yapılan yakıt satışını sınırlamaları çağrısında bulundu.

'GEÇİCİ OLARAK TÜKENDİ'

Agatowska ayrıca sınır ve gümrük yetkililerine, kişi başına sınırdan yalnızca bir bidon yakıt geçirilmesine izin veren kuralların uygulanması talimatını verdi.

Polonya’nın Almanya sınırına yakın Lubieszyn köyünde de akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştuğu bildirildi. Alman sürücülerin, Almanya’daki yakın kasabalara göre litre başına yaklaşık 0.50 euro daha ucuz yakıt için kuyruk oluşturduğu aktarıldı.

Almanya sınırına yakın bir diğer köy olan Zytowan’daki akaryakıt istasyonunda ise sabah saatlerinde yakıtın geçici olarak tükendiği bildirildi.