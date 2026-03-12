  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan Aksakallılarından kardeşlik mesajı… Azerbaycan-Türkiye kardeşliğine göz dikenler var! ABD Senatosunda karşı ses Trump'ın dansözlüğünün onlar da farkında Hürmüz Boğazı kapandı, Fransa'nın kasası boşaldı! Macron, köşeye sıkıştı İran Hava Uzay kuvvetleri komutanı İsmail Dehkan ailesiyle birlikte öldürüldü Bayram sonrasına kaldı! Komisyon görüşmeleri ertelendi Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Özgür Özel eşimi arayıp… AK Parti’ye geçen başkan CHP’de yaşadıklarını anlattı Kurum’dan tek kullanımlık plastik ürünlere kısıtlama açıklaması! “Kısıtlama yapmayı öngörüyoruz, amacımız Ağustos, Eylül ayı itibarıyla uygulamaya geçirmek” Devrim Muhafızları tankeri Hürmüz Boğazı'nın kuzeyinde vurduğu duyurdu ABD'ye ait tankeri vurdu Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Dünya Ucuz yakıt için sınırı geçtiler: Fiyat farkı Polonya sınırında kuyruk oluşturdu
Dünya

Ucuz yakıt için sınırı geçtiler: Fiyat farkı Polonya sınırında kuyruk oluşturdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Ucuz yakıt için sınırı geçtiler: Fiyat farkı Polonya sınırında kuyruk oluşturdu

Yakıt fiyatlarının hızla yükselmesi üzerine binlerce Alman sürücü, daha ucuz akaryakıt almak için Polonya’ya geçmeye başladı. Litre başına yaklaşık 0.50 euroluk fiyat farkı, sınır kasabalarında uzun kuyruklara ve yakıt sıkıntısına yol açtı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yakıt fiyatlarının hızla yükselmesi, Almanya’da bazı sürücüleri daha ucuz akaryakıt bulmak için Polonya’ya gitmeye yöneltti.

Polsat News’in haberine göre, Polonya’da akaryakıtın litre fiyatı, Almanya’ya kıyasla yaklaşık 0.47 euro daha ucuz satılıyor.

BİR DEPODA 20 EURO FARK

Bu fiyat farkı sayesinde Alman sürücüler bir depo yakıtta yaklaşık 20 euroya kadar tasarruf edebiliyor.

Binlerce Alman sürücünün sınırı geçmesi, Polonya’nın bazı sınır kasabalarında yoğunluk oluşmasına neden oldu. Bazı bölgelerde yakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları görüldüğü ve yakıt sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.

Swinoujscie Belediye Başkanı Joanna Agatowska, yerel akaryakıt istasyonlarına satışları yakından izlemeleri ve Alman sürücülere yapılan yakıt satışını sınırlamaları çağrısında bulundu.

'GEÇİCİ OLARAK TÜKENDİ'

Agatowska ayrıca sınır ve gümrük yetkililerine, kişi başına sınırdan yalnızca bir bidon yakıt geçirilmesine izin veren kuralların uygulanması talimatını verdi.

Polonya’nın Almanya sınırına yakın Lubieszyn köyünde de akaryakıt istasyonlarında yoğunluk oluştuğu bildirildi. Alman sürücülerin, Almanya’daki yakın kasabalara göre litre başına yaklaşık 0.50 euro daha ucuz yakıt için kuyruk oluşturduğu aktarıldı.

Almanya sınırına yakın bir diğer köy olan Zytowan’daki akaryakıt istasyonunda ise sabah saatlerinde yakıtın geçici olarak tükendiği bildirildi.

Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık
Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık

Dünya

Almanya'dan İsrail'e görülmemiş yalakalık

Almanya, Ortadoğu’yu apar topar terk ediyor: Pılını pırtısını toplayıp kaçtılar
Almanya, Ortadoğu’yu apar topar terk ediyor: Pılını pırtısını toplayıp kaçtılar

Dünya

Almanya, Ortadoğu’yu apar topar terk ediyor: Pılını pırtısını toplayıp kaçtılar

Almanya'da bomba alarmı: 18 bin kişi tahliye edildi
Almanya'da bomba alarmı: 18 bin kişi tahliye edildi

Dünya

Almanya'da bomba alarmı: 18 bin kişi tahliye edildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23