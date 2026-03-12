  • İSTANBUL
Gündem Belen Yolu müjdesini AK Partili Baybatur verdi!
Gündem

Belen Yolu müjdesini AK Partili Baybatur verdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Belen Yolu müjdesini AK Partili Baybatur verdi!

Belen Yolu’nu iyileştirecek 38 kilometrelik yolun 1 milyar 600 milyon TL bedelli iyileştirme projesi için imzalar atıldı.

Bölge halkına müjdeli haberi AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur verdi. Sosyal medya hesabından projeye ilişkin gelişmeyi paylaşan Baybatur; “Saruhanlı–Halitpaşa–Gölmarmara–Salihli Ayrımı, kamuoyunda bilinen adıyla Belen Yolu için önemli bir adımı daha attık. 38 kilometrelik güzergâhta yol standartlarını yükseltecek 1 milyar 600 milyon TL bedelli projenin sözleşmesi imzalandı. Çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte şantiye kurulumu ve arazi işlemlerinin ardından yapım çalışmalarına başlanacak. Manisa’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

