Belen Yolu müjdesini AK Partili Baybatur verdi!
Belen Yolu’nu iyileştirecek 38 kilometrelik yolun 1 milyar 600 milyon TL bedelli iyileştirme projesi için imzalar atıldı.
Bölge halkına müjdeli haberi AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur verdi. Sosyal medya hesabından projeye ilişkin gelişmeyi paylaşan Baybatur; “Saruhanlı–Halitpaşa–Gölmarmara–Salihli Ayrımı, kamuoyunda bilinen adıyla Belen Yolu için önemli bir adımı daha attık. 38 kilometrelik güzergâhta yol standartlarını yükseltecek 1 milyar 600 milyon TL bedelli projenin sözleşmesi imzalandı. Çalışma sezonunun başlamasıyla birlikte şantiye kurulumu ve arazi işlemlerinin ardından yapım çalışmalarına başlanacak. Manisa’mıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.