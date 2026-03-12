‘Sizde azcık ahlak olsa..’ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yerin dibine soktu

Akit TV'de ekrana gelen Manşetlerin Dili programı hem gündemi belirlemeye hem gündem olmaya devam ediyor.

Programa yaptığı yorumlarla katkıda bulunan Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ni yerin dibine soktu.

Karahasanoğlu şu ifadeleri kullandı:

Akit'in mensuplarını derneğe üye olarak kabul etmeyen bir despot anlayıştan bahsediyoruz. Yazıklar olsun bizlere ki bu ülkede bu adamlar 'gazeteci' diye geçiniyor. Adlarını da veriyorum. O Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ndeki o hokkabazlara söylüyorum. Ya siz de azıcık dürüstlük, azıcık bir namus, gazetecilik ahlakı olsa çıkarsınız dersiniz ki, 'ya bugüne kadar yaptığımız şeyler yanlıştı. Bugünden sonra en azından düzgün bir şekilde nasıl ki o bizim mensubumuz olan gazeteciler her gün Tayyip Erdoğan'a küfrettikleri halde bu ülkede özgürlük olmadığını söylüyoruz biz. Devam ediyoruz. Küfür etme özgürlüğünü savunuyoruz. Ama Akit'in bir mensubu geldiği zaman gazeteciler Cemiyeti'ne üye olmak istediği zaman biz almıyoruz onu. Kapı dışarı ediyoruz.'

Ha şöyle bir şey olur. Babasının parasıyla bir dernek kurmuştur. Tepe tepe kullansın. Bana ne? Ben gidip de adamın babasının malıyla kurduğu dernekte üye olacağım derim. Ama Basın İlan Kurumundan eğer siz destek alıyorsanız, kanuni zorunluluklar sebebiyle oradan yardım alıyorsanız, eğer bugün merkeziniz olan binayı devletten almış iseniz, kiraladıysanız kusura bakmayın. Eğer bu ayrımcılığı yapıyorsanız siz özgürlük mözgürlük şeklindeki ifadeleri ağzınıza bile almaya hakkınız yoktur. Dolayısıyla başlangıçta o sıfatları sarf ettim ama o sıfatları oturduğumuz yerden biz onlara tahmin etmiyoruz.

15 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık mücadelenin sonunda onların yüzlerine yüzlerine vurduğumuz sıfatları buradan tekrarlıyoruz. Eğer yürekleri varsa Türkiye Gazeteciler Cemiyeti çıksın desin ki ya bizim yaptığımız işlemler gayet doğrudur. Mesela çok somut bir örnek. Gazetemizin yazarı Abdurrahman Dilipak abi İstanbul Sözleşmesine yönelik bir eleştiride bulunmuştu Akit Gazetesi'nde. Sorgusuz sualsiz ihraç ettiler. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden ihraç ettiler.

Bazı izleyiciler belki şunu diyebilirler. Abdurrahman Delipak nasıl üye olmuş o zaman? Son 15 yılda, 20 yılda asla Akit'ten kimseyi almıyorlar. Abdurrahman Dilipak abi hemen hemen 40 yılı aşkın bir süredir. 50 yılı da aşmış olabilir. Gazetecidir. Çok eski yıllarda üye olmuştur. Dolayısıyla bir üyesini ihraç eden bir yazısı sebebiyle yazı bakın yazı öyle bambaşka özel hayattaki yaptığı yanlışlar falan filan iddialarıyla bir sürü gazeteci şu an itibariyle cezaevinde olan gazeteciler var. O cezaevindeki gazetecileri bile ihraç edemeyenler bir yazısı sebebiyle Abdurrahman Dilipak'ı üyelikten ihraç ettiler. Dolayısıyla o sıfatları biz ayaküstü laflarla kendilerine etmediğimizi de söyleyelim.