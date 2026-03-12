  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İlan etti: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve Türkiye sattı! Bulgaristan kapıdan geri çevirdi, 'bunu almayız' dedi Milyon euro'luk adam için olay hamle! Beşiktaş aradığını nihayet buldu bu sefer... Diyabet, obezite ve hipertansiyon en önemli risk faktörleri arasında: Dünyada 850 milyon kişi böbrek hastalığı... Merak uyandıran haber geldi: Fenerbahçe'de Cengiz Ünder hazırlığı: Durum karışık İran savaşında sıcaak saatler yaşanıyordu: İncirlik Üssü'nden merak uyandıran kare geldi
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve

Avokado genellikle meyvesiyle biliniyor ama yaprağı ile ilgili de müthiş faydaları ortaya çıktı.

#1
Foto - Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve

Avokado yaprağını kaynatıp içmenin faydaları ise merak uyandırıyor. Peki, avokado yaprağı çayı ne işe yarar? İşte, etkileri...

#2
Foto - Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve

Avokado son yıllarda zaten revaçta ancak meyvesi tüketiliyor. Oysa asıl cevher yaprağında yatıyor...

#3
Foto - Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve

Avokado yaprağını kaynatıp içmek özellikle sindirimden bağışıklığa kadar birçok alanda olumlu etkiler sağlıyor. Antioksidan içeriğiyle öne çıkan bu bitki çayı, doğal destek arayanların radarına girmiş durumda.

#4
Foto - Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve

AVOKADO YAPRAĞI FAYDALARI Sindirimi destekler: Şişkinlik ve hazımsızlık hissinin azalmasına yardımcı olabilir. Antioksidan kaynağıdır: Vücudu serbest radikallere karşı korumaya destek olur.

#5
Foto - Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve

Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olabilir: Düzenli ve ölçülü tüketimde savunma sistemini destekleyebilir. Ödem atımını destekler: Vücuttaki fazla suyun atılmasına katkı sağlayabilir.

#6
Foto - Yaprağı meyvesi gibi şifa! İşte o muhteşem meyve

Rahatlatıcı etki sunar: Hafif sakinleştirici etkisiyle stres hissini azaltmaya yardımcı olabilir. İdrar söktürücü özelliğiyle bilinir: Böbrek fonksiyonlarını destekleyici etkiler gösterebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Neler oluyor! Peş peşe 4 İHA düşürüldü
Dünya

Neler oluyor! Peş peşe 4 İHA düşürüldü

ABD, İsrail ve İran arasında patlak veren savaş devam ederken Irak'ın başkenti Bağdat'ta, güvenlik güçleri tarafından 4 İHA'nın düşürüldüğü ..
Ülkede doğalgaz bitti, sıcak yemekler menülerden kaldırıldı!
Dünya

Ülkede doğalgaz bitti, sıcak yemekler menülerden kaldırıldı!

Ortadoğu’daki savaşın enerji ve tedarik hatlarını vurması, pişirme gazında ciddi kıtlığa yol açtı. Gaz stoklarının hızla tükenmesi nedeniyle..
Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: Rojin’in babası hakkında soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit içerikli söylemleri üzerine Van Cumhuriyet ..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
İşte savaşın bitmesi için tek şart! İran lideri Pezeşkiyan açıkladı
Dünya

İşte savaşın bitmesi için tek şart! İran lideri Pezeşkiyan açıkladı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan "Savaşın sona ermesinin tek yolu meşru haklarımızın tanınması, tazmina..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23