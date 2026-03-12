  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor
Gündem

Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenliyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Ayrıntılar gelecek…

