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Yerel Yozgat'ta tarihi eser operasyonu
Yerel

Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

Yozgat'ta tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:35:00 -
Yozgat'ta tarihi eser operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen at figürü el geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yerköy ilçesinde bir otomobilde tarihi eser satışı yapılacağı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, operasyon düzenledi.

Belirlenen aracı Derebağı köyü yol ayrımında durduran ekipler, şüpheliler M.Ö. ve H.Ö'nün üst aramasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen at figürü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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