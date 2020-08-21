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Aktüel Yozgat’ta refüje devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Aktüel

Yozgat’ta refüje devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-21 18:14:55 -
Yozgat’ta refüje devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muharrem Bozdağ (70) idaresindeki 06 KKK 68 plakalı otomobil, 100. Yıl Mahallesi Sanayi Sitesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak, refüje devrildi.

Kazada, Güzel Baştürk (80) olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücüye sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.

Baştürk'ün cenazesi Yerköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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