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Aktüel Yozgat'ta ormanlık alanda yaralı vaşak yavrusu bulundu
Aktüel

Yozgat'ta ormanlık alanda yaralı vaşak yavrusu bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-31 15:01:23 -
Yozgat'ta ormanlık alanda yaralı vaşak yavrusu bulundu

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde, vatandaşlarca yaralı halde bulunan vaşak yavrusu tedaviye alındı.

Çayıralan ilçesindeki ormanlık alanda, vatandaşlar tarafından hareketsiz bulunan vaşak yavrusu, orman görevlileri aracılığıyla Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Veteriner hekimin kontrol ettiği vaşak, tedavi için Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğüne gönderildi.

Başka bir yabani hayvanla boğuşurken yaralandığı tahmin edilen vaşak yavrusu, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

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