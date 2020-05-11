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Aktüel

Yozgat'ta köpeğe tekme atan kişiye 1894 lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-05-11 17:38:26 -
Yozgat'ta köpeğe tekme atan kişiye 1894 lira ceza

YOZGAT (AA) - Yozgat'ın Saraykent ilçesinde köpeğe tekme attığı sosyal medyadan tespit edilen kişiye 1894 lira ceza yazıldı.

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saraykent ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'ta bir kişinin sokak köpeğine saldırıda bulunarak eziyet ettiği tespit edildi.

İlçe emniyet amirliğince yapılan soruşturma sonrası sosyal medyadan köpeğe eziyet eden kişinin H.D.K. olduğu belirlendi. H.D.K'ye 1894 lira ceza uygulandı.

Sorgun Can Dostları ve Doğa Koruma Derneği Yönetimi Kurulu Üyesi Ayşe Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saraykent ilçesinde kaldırımda sessiz, sakin duran hamile köpeğe tekme atarak şiddet uyguladığını belirtti.

Görüntülerin sosyal medyada kısa sürede paylaşılmasıyla hayvanseverlerden büyük tepki aldığını anlatan Akbaş, H.D.K'ye Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından para cezası verildiğini aktardı.




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