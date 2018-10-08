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Yozgat'ta klasik otomobil rüzgarı

Klasik antikacılar ekibi tarafından ilk kez düzenlenen etkinlikte klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:28
Yozgat'ta klasik otomobil rüzgarı

Yozgat'ta vatandaşlara keyifli bir nostalji yolculuğu yaptıracak olan klasik arabalar, kent parkta görücüye çıktı. 20 aracın yer aldığı etkinliğe ilçelerden ve çevre illerden de klasik araç sahipleri katıldı. Klasik araba tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yarım asırlık araçların sapasağlam ve çalışır halde olması görenleri hayrete düşürdü. Etkinlikte vatandaşlar klasik araçlarla fotoğraf çekinmek için yarışa girdi. 

Yozgat'ta ilk kez düzenlenen etkinlikte klasik otomobil sahiplerini bir araya getirdiklerini söyleyen klasik antikacılar ekibi temsilcisi Furkan Ünal, amaçlarının Yozgat'ı çeşitli illerde düzenlenen klasik otomobil fuarlarında temsil etmek olduğunu söyledi.

1957 ve 59 yıllarının otomobil için altın çağ olduğunu ifade eden Ünal,"Yozgat Klasik Antikacılar ekibi olarak 2017 yılından beri ekip olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yozgat'ta ilk defa klasik araba buluşması adı altında geniş bir etkinlik düzenledik. Yozgatlılar tarihi dokusu olan bu güzide arabalar ile buluştular. Bizim amacımız Yozgat’ta klasik otomobil ruhunu yaşatmak ve diğer illerde düzenlenecek olan klasik otomobil fuarlarına katılmak. Bu etkinliğimizde de yaklaşık 20 araba ile Kent Park’ta klasik otomobil tutkunlarıyla buluşup şehir dışından gelen katılımcılarımız için şehir turu yaptık. Amacımız Yozgat'ı en iyi şekilde tanıtmak buraya şehir dışından ziyaretçiler çekip Yozgat'ın ekonomisine katkı sağlamaktır” dedi.

Etkinliğin en klasik arabasının 1959 model Willys Jeep olduğunu söyleyen Ünal, ilerleyen dönemlerde bu tür etkinliklerin devam edeceğini de dile getirdi.

Kent Park'ta düzenlenen etkinliğin ardından klasik otomobil tutkunları Yozgat caddelerinde tur attı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:28
  1. Yozgat
  2. klasik otomobil

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