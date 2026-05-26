Bu kim Cemal’im? Hızlı Özel’ci Enginyurt’un Kılıçdaroğlu’na övgüler dizdiği videosu ortaya çıktı!

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak “Sana tokat atan İnek hırsızını affettin de Ali Mahir Başarır’a mı kin biriktirdin?” diye yazan Enginyurt’a partililerden birbirinden ilginç cevaplar geldi. Hele Ankara Keçisi isimli hesaptan “Bu kim Cemal’im?” diye paylaşılan video tam anlamıyla sosyal medyayı kırdı geçirdi. Videoda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu sırada İzmir programına giderken aracına aldığı Cemal Enginyurt’un kendisine yönelik iltifatları yer alıyor. Cemal Enginyurt videoda, kendisini arabasına alan Kılıçdaroğlu’nun yüzüne “İnsanlar sizi kucaklıyorsa, insanlar sizinle gönülden fotoğraf çektiriyorsa, bir muhabbet besliyorsa, o varlığınızın göstergesidir. Ben hep diyorum siz burada diye değil. Sağolun teşekkür ediyorum. Bizi de onore ettiniz, sizinle birlikte yolculuk etme şerefine nail ettiniz bizi. Tunç başkanımla beraber sizinle birlikte olmak bizim için büyük keyif. Bazıları diyor ki niye Kemal Bey sahada. Bunun için sahada. Siz bundan faydalanmanız gerekir. Yani Kemal Beyin sevgisi, Kemal Beyin muhabbeti, ben hep dediğim şeyi bir kere daha söyleyim; Ülkücüyle devrimci, Aleviyle Sünni, Kürt’le Türk’ü, dindarla laiki, zenginle fakiri, Halil İbrahim Sofrası’nda siz buluşturdunuz. Bundan sonra olması gereken, Halil İbrahim Sofrası’nı büyütmektir” ifadelerini kullanıyor.

Cemal Enginyurt’un kendisine yönelik iltifatlarından mutlu olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu ise “Hep beraber büyüteceğiz inşallah” diyerek karşılık veriyor.