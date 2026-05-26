  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a 12 milyar dolar teklif edildi iddiası! Katar'dan jet açıklama Ateşkes yalan oldu! Katil sürüsü 70'ten fazla hedefi vurdu! ABD gemilere saldırdı! Hayatını kaybedenler var Trump'tan İran açıklaması! Uranyum sözleri dikkat çekti İran geri adım atmıyor! Gözler Trump'a çevrildi Lübnan'a hava saldırıları! Can kayıpları yükseldi İran'da 2 bölgede patlama sesleri duyuldu Siyonist Netanyahu'dan ateşkes kalleşliği! Lübnan'da göç dalgası yeniden başladı! Yüzde 90 görme kaybı yaşadı! Aracında uyudu, hayatı değişti Halkçı maskesi takan Özgür Özel'den sokak tiyatrosu! Genel merkezden kovulunca "Meydanlarda bayramlaşacağız" yalanına sarıldı!
Gündem Bu kim Cemal’im? Hızlı Özel’ci Enginyurt’un Kılıçdaroğlu’na övgüler dizdiği videosu ortaya çıktı!
Gündem

Bu kim Cemal’im? Hızlı Özel’ci Enginyurt’un Kılıçdaroğlu’na övgüler dizdiği videosu ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

CHP’den ihraç listesi içinde Ali Mahir Başarır ile birlikte yer aldığı belirtilen Özgür Özel destekçisi CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Başarır üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “kin” göndermesinde bulundu.

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik olarak “Sana tokat atan İnek hırsızını affettin de Ali Mahir Başarır’a mı kin biriktirdin?” diye yazan Enginyurt’a partililerden birbirinden ilginç cevaplar geldi. Hele Ankara Keçisi isimli hesaptan “Bu kim Cemal’im?” diye paylaşılan video tam anlamıyla sosyal medyayı kırdı geçirdi. Videoda Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adayı olduğu sırada İzmir programına giderken aracına aldığı Cemal Enginyurt’un kendisine yönelik iltifatları yer alıyor. Cemal Enginyurt videoda, kendisini arabasına alan Kılıçdaroğlu’nun yüzüne “İnsanlar sizi kucaklıyorsa, insanlar sizinle gönülden fotoğraf çektiriyorsa, bir muhabbet besliyorsa, o varlığınızın göstergesidir. Ben hep diyorum siz burada diye değil. Sağolun teşekkür ediyorum. Bizi de onore ettiniz, sizinle birlikte yolculuk etme şerefine nail ettiniz bizi. Tunç başkanımla beraber sizinle birlikte olmak bizim için büyük keyif. Bazıları diyor ki niye Kemal Bey sahada. Bunun için sahada. Siz bundan faydalanmanız gerekir. Yani Kemal Beyin sevgisi, Kemal Beyin muhabbeti, ben hep dediğim şeyi bir kere daha söyleyim; Ülkücüyle devrimci, Aleviyle Sünni, Kürt’le Türk’ü, dindarla laiki, zenginle fakiri, Halil İbrahim Sofrası’nda siz buluşturdunuz. Bundan sonra olması gereken, Halil İbrahim Sofrası’nı büyütmektir” ifadelerini kullanıyor.

Cemal Enginyurt’un kendisine yönelik iltifatlarından mutlu olduğu gözlenen Kılıçdaroğlu ise “Hep beraber büyüteceğiz inşallah” diyerek karşılık veriyor.

Muğla’da Özel’ci belediye başkanları, ilçe başkanları toplandı! CHP’li Ahmet Aras’tan hukuksuzluk ilanı!
Muğla’da Özel’ci belediye başkanları, ilçe başkanları toplandı! CHP’li Ahmet Aras’tan hukuksuzluk ilanı!

Gündem

Muğla’da Özel’ci belediye başkanları, ilçe başkanları toplandı! CHP’li Ahmet Aras’tan hukuksuzluk ilanı!

Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü
Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü

Gündem

Aklınca grup odasını CHP Genel Merkezi ilan etti!.. Özgür kendine güldürdü

CHP'de güvensizlik had safhada! Makam odasında 'böcek' taraması yapıldı
CHP'de güvensizlik had safhada! Makam odasında 'böcek' taraması yapıldı

Gündem

CHP'de güvensizlik had safhada! Makam odasında 'böcek' taraması yapıldı

CHP'de sular durulmazken Kemal Kılıçdaroğlu flaş talimatı verdi
CHP'de sular durulmazken Kemal Kılıçdaroğlu flaş talimatı verdi

Gündem

CHP'de sular durulmazken Kemal Kılıçdaroğlu flaş talimatı verdi

Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi: CHP’de beklenen gün belli oldu
Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi: CHP’de beklenen gün belli oldu

Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu kararını verdi: CHP’de beklenen gün belli oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23