Hayat-Aktüel
Sahip olduğu tırlarla şov yapıyordu: Sosyal medya ünlüsü iflas etti!
Sahip olduğu tırlarla şov yapıyordu: Sosyal medya ünlüsü iflas etti!

Sosyal medyada alevli tırlarla şov yaparak ünlenen Tanju Akdoğan'ın ismiyle anılan şirketinin konkordato talebi reddedilince resmen iflas etti.

Neslihan Akdoğan adına kayıtlı olan T Akdoğan Trans Lojistik Dağıtım Taşımacılık Limited Şirketi, kısa süre önce konkordato başvurusu yapmıştı.

MAHKEME KARARI Osmaniye 4. Asliye Hukuk Mahkemesi, 22 Mayıs 2026 tarihli kararıyla konkordato talebini reddetti, geçici mühleti kaldırdı ve ilgili İcra İflas Kanunu maddeleri gereğince şirketin iflasına hükmetti.

HIZLI BÜYÜME VE İFLAS Şirket kısa sürede dikkat çekici bir büyüme göstermişti. Kuruluşunun hemen ardından 500 bin TL olan sermayesini önce 10 milyon TL'ye, ardından da 50 milyon TL'ye yükseltmişti.

Bu şekilde sermayesini kısa zamanda yaklaşık 9.900 oranında artırmıştı.

Son olarak 30 Mart 2026'da merkezi Osmaniye'de bir apartman dairesine alındı.

SIK SIK ADRES DEĞİŞTİRDİ Şirket merkezi birkaç kez taşındı. 9 Kasım 2023'te Küçükçekmece'deki bir TIR garajına, daha sonra Sefaköy, Bağcılar Taşocağı Yolu ve Batışehir'e taşındı.

TANJU AKDOĞAN MÜDÜRLÜK GÖREVİNDEN AYRILDI 2024 yılı başında Ordulu Tanju Akdoğan, 50 milyon TL sermayeli bu şirketin müdürü olarak atandı. Ancak 6 Kasım 2025 tarihinde müdürlük görevinden ayrıldı./ kaynak: haber7

