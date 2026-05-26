Güzelbahçe Belediyesinde neler oldu? Usta Gazeteci Sinan Burhan detayları paylaştı!
Güzelbahçe Belediyesinde neler oldu? Usta Gazeteci Sinan Burhan detayları paylaştı!

Gazeteci Sinan Burhan, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li İzmir Güzelbahçe Belediyesi’ne yönelik başlattığı soruşturmanın detaylarını paylaştı.

Şüphelilerin organize olarak hareket ederek imara aykırı yapı yapılmasını sağlama, imara aykırı yapıların yıkılmasını engelleme, imara aykırı yapıların yapılması konusunda maddi menfaat temin ettiği tespit edildiğini belirten Burhan şunları aktardı: “İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; Güzelbahçe Belediye Başkanı, eski belediye başkanı ile imar müdürü, zabıta müdürü, Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili/Encümen Üyesi, İlgili Encümen üyesinin eşi, Belediye Başkanının eşi hakkında yukarıda belirtilen suçları icra ettiğinin tespiti ve değerlendirilmesi ile soruşturmaya başlanılmıştır. İmara aykırı yapılması konusunda müteahhitleri aracı şirket ve muameleciler vasıtası ile malvarlıklarını arttırdığı öğrenilmiştir”

“ŞEBEKE 2009 YILINDAN İTİBAREN BİRLİKTE HAREKET EDİYOR”

Mevcut şuç şebekesinin 2009 yılından itibaren birlikte hareket ettiğine ilişkin tespitlerin mevcut olduğu bilgisini paylaşan Sinan Burhan şu detayları sosyal medya hesabından paylaştı: “Şüphelilerin suça müzahir eylemlerinin geçmiş soruşturma kayıtları, İzmir Valiliği araştırma Raporları, uzman bilirkişi raporları ile delillendirilmiştir. Rüşvet alındığı hususunda dekont, mağdur ve tanık beyanı bulunmaktadır. Belediye Başkanının eşinin yetkilisi olduğu şirketin; rüşvet para akışını sağladığı tespit edilmiştir. Yine şüpheli Belediye Encümeni ile eşinin şirketi aracılığı ile rüşvetin alınmasına yönelik görüşmeler yapıldığı alınan beyanlardan anlaşılmıştır. Şüpheli Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın Yarımada Belediyeler Birliği başkanı da olduğu tespit edilmiştir. Yine Belediyeler Birliği aracılığı ile belediyelerin mal varlıklarından 3,5 Milyon TL miktarında kamusal zarara sebebiyet verecek şekilde usulsüz harcama yaptığının bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir”

