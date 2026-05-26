88 milyon Euroluk ayrılık: Aziz Yıldırım seçilirse gidecek isim belli oldu!
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesi durumunda maaş yükü fazla olan N'Golo Kante ile yollar ayrılabilir.
İşte transfer haberleri ve iddiaları:
Kiralık oynadığı Cagliari'nin satın alma opsiyonunu kullanmadığı Semih Kılıçsoy, Türkiye'ye döndü. 20 yaşındaki forvet, kariyerini yine Avrupa'da sürdürmek istiyor. (Hürriyet)
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün için Benfica devreye girdi. Portekiz ekibi, 17+2 milyon Euro teklif yaptı. Sarı-kırmızılı takım ise yabancı kuralından dolayı teklifi yetersiz bularak reddetti. (Takvim)
Trabzonspor, Girona forması giyen 28 yaşındaki Viktor Tsygankov için ön temaslara başladı. (Fotomaç)
FENERBAHÇE'DE SEÇİM SONRASI KANTE İLE YOLLAR AYRILABİLİR
Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçiminde Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi halinde Kante ile yollar ayrılabilir.
Yıldırım, maliyeti 88.6 milyon Euro'yu bulan Kante'ye veda ederek önemli bir transfer kaynağı oluşturmak istiyor. (TAKVİM)
Juventus ve Milan'ın Şampiyonlar Ligi dışında kalması Fenerbahçe'de transfer umutlarını arttırdı. Aziz Yıldırım'ın Dusan Vlahovic, Hakan Safi'nin ise Rafael Leao için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
Başakşehir, Kazımcan Karataş'ın bonservisini almak için Galatasaray ile görüşmelere başladı. (Fotomaç)
