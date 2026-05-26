Güzelbahçe dosyasında müştekiden bomba ifade: Para ödemezseniz yardımcı olamayız! Veli Ağbaba'nın da bu işlemlerden pay aldığını duydum

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade veren Sinan Karahan, Güzelbahçe Belediyesi’ndeki imar ve ruhsat süreçlerine ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Karahan, Güzelbahçe’de oğlunun adına kayıtlı arsada iki villa inşaatına başladıklarını, belediyenin izin verdiği yapılaşma oranına uygun şekilde hareket ettiklerini ancak daha sonra Belediye Encümeni ve inşaat mühendisi Gizem Göçtü’nün eşi Şamil Göçtü tarafından arandığını anlattı. Karahan’ın beyanına göre, Şamil Göçtü kendisine “başlarına gelebilecek sıkıntılar” nedeniyle belli bir ödeme yapmaları gerektiğini söyledi.

PARAYI BİR ŞİRKET HESABINA GÖNDERDİM

Müşteki Karahan, ifadesinde kendisinden istenen paranın, o tarihte hayatta olan Onur Günay’ın sahip olduğunu söylediği GMH İnşaat Temizlik Turizm adlı şirkete ait banka hesabına yatırılmasının istendiğini belirtti.

Karahan, 9 Eylül 2024 tarihli dekonta göre kendi hesabından para gönderdiğini, açıklama kısmına ise eşi Öznur Karahan adına ödeme notu yazıldığını söyledi. Karahan’ın iddiasına göre, bu ödeme için yemek hizmeti faturası düzenleneceği ve böylece ödemenin vergiden düşülebileceği ifade edildi.

SAHTE FOTOĞRAFLARLA İSKAN SÜRECİ

İfadenin en dikkat çeken bölümlerinden biri de iskan sürecine ilişkin oldu. Karahan, yapının bir kısmı tamamlandıktan sonra mevcut yapının bitmiş gibi gösterildiğini, başka yapılara ait sahte fotoğrafların belediye personeline verildiğini söyledi.

Müşteki, bu belge ve fotoğrafların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belediye ile entegre sistemine yüklendiğini, ardından iskan alınabilecek şekilde onay sürecinin tamamlandığını ve belediye tarafından kendilerine iskan belgesi verildiğini anlattı. Karahan, bu işlemden sonra yapıların mevzuatın izin verdiği üst sınırdan daha geniş hale getirilmesine göz yumulduğunu beyan etti.

BELEDİYEDE BİR EKİP GİBİ HAREKET EDİYORLAR

Karahan, ifadesinde belediye başkanı Mustafa Günay, vefat eden oğlu Onur Günay, küçük oğlu, başkanın kardeşi, G. İnşaat, M. İnşaat, Gizem Göçtü ve Şamil Göçtü isimlerini de anlattığı sistemin içinde zikretti.

Müşteki, belediyeye başvuran vatandaşlara ve müteahhitlere ait bilgilerin belediye imar biriminden bu yapıya aktarıldığını, ardından ilgili kişilerle irtibat kurularak para istendiğini söyledi. Görüşmelerin WhatsApp veya FaceTime üzerinden yapıldığını belirten Karahan, kendileriyle de bu şekilde iletişim kurulduğunu ifade etti.

CİMER ŞİKAYETLERİ SÜMEN ALTI EDİLİYORDU

Karahan, imara aykırı yapılarla ilgili CİMER’e yapılan şikayetlerde sürecin uzatıldığını, bazı durumlarda düşük miktarda para cezası kesilip idari tutanak tutulduğunu ileri sürdü. Müşteki, “Para aldıkları için ‘sen oturmaya devam et, biz işlem yapmayacağız’ diyerek yardımcı olduklarını duydum. Bana da böyle yaptılar” dedi.

Karahan, dilekçe ekinde çok sayıda fotoğraf sunduğunu, bu fotoğrafların Güzelbahçe’de mevzuata aykırı büyütülen veya ekleme yapılan yapılara ilişkin olduğunu belirtti. Belediye adına düğün salonu, kafe, çocuk kreşi, kız yurdu inşaatları ve tadilatlarında da benzer ilişkilerin bulunduğunu öne sürdü.

VELİ AĞBABA BAĞLANTISI DA DOSYADA

Müşteki ifadesinde CHP Milletvekili Veli Ağbaba’nın adı da geçti. Karahan, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ı Veli Ağbaba’nın desteklediğini söyledi.

Karahan, devamında daha ağır bir iddiada bulunarak, Veli Ağbaba’nın desteği ve bağlantısı kapsamında belediyedeki usulsüz işlemlerin gerçekleştiğini düşündüğünü, bu işlemlerden pay aldığı yönünde birçok kişiden duyum aldığını öne sürdü.

MERCEDES VITO RÜŞVET OLARAK VERİLDİ

Karahan’ın ek ifadesinde ise lüks araç iddiası yer aldı. Müşteki, Bambi Yatak’ın sahibi olduğunu söylediği kişinin Güzelbahçe Kahramandere Mahallesi’nde “şato gibi” büyük bir ev yaptırdığını, bu yapının daha sonra imara aykırı şekilde büyütüldüğünü iddia etti.

Karahan, bunun karşılığında Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’a Mercedes Vito marka aracın verildiğini duyduğunu belirterek, söz konusu eve ilişkin evrakları ve aracın plaka bilgilerini daha sonra dosyaya sunacağını söyledi.