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Aktüel Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi
Aktüel

Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 00:18:11 -
Yozgat'ta karantina kurallarına uymayan 2 kişi KYK yurduna yerleştirildi

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında karantina kurallarını ihlal eden 2 kişinin Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait yurda yerleştirildiği bildirildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medyadan, "İzolasyon kurallarını ihlal eden 2 vatandaşımızı dün itibariyle KYK yurdumuza yerleştirdik." açıklamasını yaptı.

Vali Polat, daha önce vatandaşlara uyarılarda bulunarak, şu açıklamayı yapmıştı:

"İlimizde Kovid-19 testi pozitif olup karantina kurallarını ihlal ederek evlerinden ayrılan vatandaşlarımızın valiliğimizce belirlenen yurtlarda karantina sürelerini tamamlamasını sağlayacağız. Yapılan masraflar da kendilerinden tahsil edilecektir."

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