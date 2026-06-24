Türkiye'de karpuz kabukları çöpe atılıyor ancak... Böyle diz ağrısı sabaha tamamen yok oluyor, sorun son buluyor

Karpuz kabuğunun bu mucizevi etkisinden faydalanmak için hem içeriden hem dışarıdan uygulayabileceğiniz iki harika yöntem var. Özellikle diz ve ayak bileği ağrıları için dışarıdan uygulanan bu lokal yöntem, gece boyu eklemleri rahatlatıyor: 1. Gece Bandajı Yöntemi (Dışarıdan Uygulama) Karpuzun yeşil sert kabuğunun hemen altındaki beyaz-açık yeşil kısmı ince dilimler halinde kesin. Bu kabukları buzdolabında hafifçe soğutun (soğuk pres etkisi yaratması için). Gece yatmadan önce, sızlayan diz veya eklem bölgenize bu kabukların iç kısmını gelecek şekilde yerleştirin. Üzerini temiz bir tülbent veya streç filmle çok sıkmadan sarın ve sabaha kadar bırakın. Sonuç: Sabah uyandığınızda ekleminizdeki şişliğin ve sızının hafiflediğini, bölgenin rahatladığını hissedeceksiniz.