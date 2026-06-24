Türkiye'de karpuz kabukları çöpe atılıyor ancak... Böyle diz ağrısı sabaha tamamen yok oluyor, sorun son buluyor
Türkiye'de çöpe atılıyor, yurt dışında ilaç niteliğinde kullanılıyor...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'de çöpe atılıyor, yurt dışında ilaç niteliğinde kullanılıyor...
Türkiye'de yetişen birçok yaz meyvesinin kabuklarını çöpe atıyoruz. Oysa dünyada birçok ülke bu meyvenin kabuklarını ilaç niyetine kullanıyor. Çünkü bu meyvenin kabukları diz ve eklem ağrılarını iyileştiriyor. Yaşla birlikte artan, hava değişimlerinde sızım sızım sızlayan eklem ağrılarını sabaha kadar dindiren o yöntemi duyanlar bir daha o meyvenin kabuklarını asla çöpe atmayabilir. İşte her gün gözümüzün önünde olan ama faydasını bilmediğimiz o yaz meyvesi ve eklem ağrılarını bıçak gibi kesen dâhice uygulama...
Çoğu kişinin tatsız diye kesip çöpe attığı karpuzun o beyaz kısmı, meğer eklem kireçlenmesini ve kas ağrılarını kökten hafifleten gizli bir bileşen saklıyormuş. Yabancı ülkelerin ilaç sanayisinde ve mutfağında baş tacı ettiği bu yaz meyvesinin kabuğu, sızım sızım sızlayan dizleri sabaha kadar rahatlatıyor.
Karpuz kabuğunun eklem ağrıları üzerindeki etkisi sadece kulaktan dolma bir halk efsanesi değil. Yapılan bilimsel araştırmalar, bu yeşil kabukların arkasındaki mucizeyi kanıtlıyor: L-Sitrulin: Karpuz kabuğu, L-sitrulin adı verilen bir amino asit bakımından son derece zengindir. Texas A&M Üniversitesi ve farklı tıp merkezlerinde yapılan araştırmalarda, L-sitrulin'in vücutta nitrik oksit üretimini artırarak kan dolaşımını hızlandırdığı, kas ve eklem dokularına daha fazla oksijen gitmesini sağladığı kanıtlanmıştır. Doğal Enflamasyon Kurutucu: Tarım ve Gıda Kimyası Dergisi'nde (Journal of Agricultural and Food Chemistry) yayımlanan çalışmalara göre, karpuz kabuğunda yüksek oranda bulunan antioksidanlar ve kuersetin gibi bileşenler, eklemlerdeki iltihabı (enflamasyonu) azaltmaya yardımcı oluyor. Özellikle yoğun egzersiz veya kireçlenme kaynaklı diz ağrılarında, bu maddelerin ağrı reseptörlerini sakinleştirdiği saptanmıştır.
Karpuz kabuğunun bu mucizevi etkisinden faydalanmak için hem içeriden hem dışarıdan uygulayabileceğiniz iki harika yöntem var. Özellikle diz ve ayak bileği ağrıları için dışarıdan uygulanan bu lokal yöntem, gece boyu eklemleri rahatlatıyor: 1. Gece Bandajı Yöntemi (Dışarıdan Uygulama) Karpuzun yeşil sert kabuğunun hemen altındaki beyaz-açık yeşil kısmı ince dilimler halinde kesin. Bu kabukları buzdolabında hafifçe soğutun (soğuk pres etkisi yaratması için). Gece yatmadan önce, sızlayan diz veya eklem bölgenize bu kabukların iç kısmını gelecek şekilde yerleştirin. Üzerini temiz bir tülbent veya streç filmle çok sıkmadan sarın ve sabaha kadar bırakın. Sonuç: Sabah uyandığınızda ekleminizdeki şişliğin ve sızının hafiflediğini, bölgenin rahatladığını hissedeceksiniz.
2. İçeriden Şifa: Karpuz Kabuğu Smoothie'si Kabuğun beyaz kısımlarını rendeleyerek salatalara ekleyebilir veya bir parça zencefil ve limonla mutfak robotundan geçirerek tüketebilirsiniz. Zencefil ile birleştiğinde eklem ağrılarını yok etme gücü iki katına çıkmaktadır.
Kronik bir rahatsızlığınız, ciddi bir menisküs yırtığı veya ileri derece kireçlenmeniz varsa, bu tür doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka doktorunuza danışınız.
Türkiye'de neredeyse istisnasız her evde çöpe giden karpuz kabukları, dünyanın pek çok ülkesinde hem geleneksel tıbbın hem de mutfak kültürünün en değerli parçalarından biri.
Çin ve Geleneksel Asya Tıbbı: Çin'de karpuz kabuğu yüzyıllardır "Xi Gua Pi" adıyla bilinen geleneksel bir ilaç olarak kullanılıyor. Vücuttaki sinsi iltihabı ve harareti temizlemek, eklem bölgelerindeki şişlikleri ve ödemi indirmek için bu kabuklar kurutularak şifalı çaylar yapılıyor veya doğrudan lapa halinde ağrıyan bölgelere sarılıyor.
Amerika Birleşik Devletleri: ABD'deki Ulusal Karpuz Tanıtım Kurulu (National Watermelon Promotion Board) özellikle son yıllarda karpuz kabuğunun çöpe atılmaması, aksine sporcu beslenmesinde ve eklem sağlığında kullanılması için büyük fonlar ayırıyor.
Amerika'da bu kabuklar fırınlanarak cips haline getiriliyor veya turşusu yapılarak sofralara dâhil ediliyor.
Güney Asya ve Hindistan: Hindistan'da özellikle diz ve kas ağrılarından şikâyetçi olanlar, karpuz kabuğunun beyaz kısımlarını zencefil ve zerdeçalla karıştırarak özel bir şifa ezmesi hazırlıyor. Bu dâhice formül, eklemlerdeki kan dolaşımını anında hızlandırıyor.
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