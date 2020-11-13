Yozgat'ta jandarma arazide avcılarca vurulduğu iddia edilen "yakalı toy" kuşunu aradı

YOZGAT (AA) - Sosyal medyada "Trabzon'da doğaya salındıktan sonra Yozgat'ta avcılarca öldürüldüğü ve gömüldüğü" iddia edilen, nesli tükenme tehlikesi altındaki yakalı toy kuşunu bulmak için jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler seferber oldu.

Bir kuş gözlemcisinin sosyal medya hesabından, "Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız Yakalı toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk." paylaşımı üzerine jandarma ekipleri arazide çalışma başlattı.

Telef olan kuşun Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Osmaniye köyü yakınlarına gömüldüğünün iddia edilmesi üzerine belirlenen koordinatlarda drone destekli jandarma ekipleri, avcılar ve köylüler arama çalışması yaptı.

Jandarma şüpheli görülen yerlerde incelemede bulundu, aramalar sonucunda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Osmaniye köyü muhtarı Hüseyin Yıldız, gazetecilere, bölgede jandarma ve avcılarla arama yaptıklarını belirterek, "Aramalarda herhangi bir ize, buluntuya rastlanmadı. Bu olay bizi de gerçekten üzdü. Bizim bu bölgede böyle bir avcı olmaz, Yozgat'ın avcılarınının böyle bir şey yapacağını zannetmiyorum. Belki başka bir yerde vurulmuştur. Gerçekten üzüldük. Ekiplerle arazideyiz, aradık herhangi bir buluntu ve ize rastlanılmadı." dedi.

Yozgat Avcılar, Atıcılar, Balıkçılar Derneği Başkanı Metin Ekinci de toy kuşunun vurulduğu iddiası üzerine bölgeye geldiklerini ama hiçbir ize rastlamadıklarını dile getirdi.

Ekinci, jandarma ile yaptıkları aramada herhangi bir ize rastlamadıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ben olayın asılsız olduğunu düşünüyorum. Avcı bunu yapmaz, hele hele Yozgat avcısı hiç yapmaz. Biz böyle durumlara çok dikkat ediyoruz, yasak avlara müsaade etmeyiz. Onun için Yozgat'ı karalamanın hiçbir anlamı yok. Bulan şahıs kuşu jandarmaya veya orman müdürlüğüne neden bildirmedi, neden gömdü? Gömmeseydi, getirseydi jandarmaya teslim etseydi. Bu bölgeye gömdüyse gelsin kanıtlasın, şuraya gömdüm deyip çıkartsın."

Yozgat Avcılar Kulübü Başkanı Yılmaz Duyar ise olayın asılsız olduğunu iddia etti.