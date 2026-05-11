MHP’den Arınç için isabetli niteleme! “FETÖ kuryesi fosil siyasetçi

Abdullah Öcalan için statü çağrısında bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “KHK’lılar iade-i itibar istiyor, öncelikle bunu hâlledin” diye çıkışan FETÖ’cülerin hamisi eski Meclis Başkanı Bülent Arınç’a tokat gibi cevap geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı paylaşımda “Fosil siyasetçi Bülent Arınç'ın derdi ne” sorusunu sordu. Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

“Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor. Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor. Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet!”

Her fırsatta FETÖ’cüleri mazlumlaştırmaya çalışan Arınç’ın skandal söylemleri ve eylemleri Yalçın’ın haklılığını ortaya koydu. Öyle ki Arınç, KHK’yla ihraç edilen terör örgütü militanları için “Cübbemi giyesim geliyor” demişti. Görevinden ihraç edilen bir Danıştay üyesinin pompacı olduğu yalanını dillendirmişti. Firari terrorist Akın İpek’in annesinin elini öpmekten geri durmamıştı. Yolsuzluktan tutuklu CHP’li Mehmet Murat Çalık’ı öve öve bitiremimişti. Hırsızlıktan ve casusluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu’nu müdafaa etmekten ise çekinmemişti.