Yozgat’ta gönüllüler, korona virüse karşı halkı bilinçlendirdi

Korona virüs tedbirleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla Yozgat Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü koordinesinde gönüllülerden oluşan "Yozgat Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri" vatandaşları bilgilendirdi.

Yozgat Sağlıklı Yaşam Gönüllüleri, cadde ve sokaklarda vatandaşlara maske dağıtıp korona virüs ile mücadelede uyulması gereken kuralların yazdığı broşürleri dağıttı. Gönüllüler, dışarı çıkarken maske takılması, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Gönüllüler maske takan vatandaşlara da teşekkür edip karanfil verdi.

Yozgat İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Hakkı Yurtlu gazetecilere yaptığı açıklamada, valilik bünyesinde korona virüs ile mücadelede vatandaşların uyarılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Yozgat Sağlık ve Çalışma Grubu oluşturulduğunu söyledi.

Yurtlu, korona virüsün etkisinin geçmediğini halkın rehavete kapılmaması için uyarıcı çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "İş yerlerini ziyaret ediyoruz vatandaşlarla birebir görüşerek maske veriyoruz, iş yerlerimize broşür veriyoruz. Sağlıklı yaşam işçin özellikle üç kural olan maske, hijyen ve mesafeye uyulmasını istiyoruz" dedi.

Yapılan uygulamadan memnun kaldıklarını ifade eden esnaflardan İlhan Kadıoğlu da halkın rehavete kapılmaması için bu tür bilinçlendirmelerini önemli olduğunu belirtti.