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Gündem Yozgat'ta Firari FETÖ hükümlüsü yakayı ele verdi!
Gündem

Yozgat'ta Firari FETÖ hükümlüsü yakayı ele verdi!

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 18:35:00 -
Yozgat'ta Firari FETÖ hükümlüsü yakayı ele verdi!

Yozgat’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

“Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası ve hakkında yakalama emri bulunan M.T., Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonla ikamet ettiği Yozgat’ın Sorgun ilçesinde yakalandı.

Cezaevine gönderildi

Sorgun’da dolmuş şoförlüğü yaptığı öğrenilen hükümlü M.T., işlemlerinin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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