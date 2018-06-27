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Yozgat'ta dikkat çeken apartman! Milletvekilliğinin yolu buradan geçiyor

Yozgat'ta 1991 yılında yapılan apartman bugüne kadar 5 il başkanı ve 4 vekil çıkarmasıyla dikkat çekiyor.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:28
Yozgat'ta dikkat çeken apartman! Milletvekilliğinin yolu buradan geçiyor

Yozgat'ta Sivas Caddesi üzerinde bulunan ve 6 kattan oluşan Ersoy Apartmanı 27 yılda, MHP'den 2, AK Parti ve CHP'den ise 1 milletvekili çıkarırken DYP ve AK Parti'den 2 il başkanı, CHP'den ise 1 il başkanı çıkarmasıyla dikkat çekiyor.

MECLİS'E İLK AHMET EROL ERSOY GİRDİ

1999 yılında yapılan seçimlerde MHP'den 21'inci dönem Yozgat Milletvekili seçilen Ahmet Erol Ersoy, kendi soyadını taşıyan bu apartmandan milletvekili olarak meclise gitti. AK Parti kurucu il Başkanı Yusuf Bahri Yazarel, AK Parti İl Başkanı Zekeriya Avşar, AK Parti Milletvekili Yusuf Başer, CHP Milletvekili Ali Keven, DYP İl Başkanı Erol Doğan ve DP İl Başkanı İhsan Civelek de Ersoy Apartmanı'nda ikamet eden isimler arasında yer aldı.

SON OLARAK ETHEM SEDEF MİLLETVEKİLİ SEÇİLDİ

Ersoy Apartmanı'ndan son olarak MHP İl Başkanı Ethem Sedef Milletvekili seçildi. Sedef de Merkez İlçe Başkanlığı ve il başkanlığı görevinin ardından MHP Yozgat Milletvekili olarak seçildi.

Vatandaşlar, vekil olmak isteyip olamayan adayların mutlaka bu apartmanda oturması gerektiğini belirterek, bu apartmanın adaylara "uğur getirdiğini" ifade etti. Vekil olmak isteyenlerin mutlaka Ersoy Apartmanı'nda oturması gerektiğini dile getiren Kenan AslanYozgat'ta son 20 yılda siyasette bulunan insanların Ersoy Apartmanı'ndan çıktığını vurguladı.

Seçimlerde farklı partilerden aday adayı olan bazı partililerde kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde Ersoy Apartmanı'nda oturmanın bir ayrıcalık olduğunu ve adaylara şans getirdiğine inandıklarını kendilerinin de orada bir daire bulmaları halinde bir daha ki seçim öncesi mutlaka deneyecekleri latifesinde bulundular.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:28
  1. Yozgat
  2. Sivas
  3. Ersoy Apartmanı
  4. AK Parti
  5. MHP
  6. CHP
  7. DYP
  8. DP

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