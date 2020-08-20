Yozgat'ta cenaze nakil aracının çarptığı kadın öldü
YOZGAT (AA) - Yozgat'ta cenaze nakil aracının çaptığı kadın hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.A. yönetimindeki Sorgun Belediyesine ait cenaze nakil aracı, garajdan çıkarken geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki Selvi Yanar'a çarptı.
Ağır yaralanan kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yanar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.