THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Yozgat'ta bulundu... 8 milyon yıllık! 'Şimdiye kadar çıkmamıştı'

Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde, tarlasını işleyen bir çiftçi, yaklaşık 8 milyon yıllık mamuta ait olduğu değerlendirilen çene kemiği fosili buldu.

17 Temmuz 2018 Salı 13:27
Yozgat'ta bulundu... 8 milyon yıllık! 'Şimdiye kadar çıkmamıştı'

Yozgat Müzesi Müdürü Hasan Şenyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir çiftçinin tarlasında bulduğu fosilin, kendilerine teslim edildiğini ve incelemeye alındığını bildirdi.

Kentin değişik yerlerinde daha önce birkaç fosil bulunduğunu ancak bir mamut veya file ait olduğu düşünülen bir buluntuya rastlamadıklarını belirten Şenyurt, "Yozgat’ın fosil yatakları açısından çok zengin olduğu biliniyor. Ancak son 3 yılda fosiller konusunda Yozgat'ta bir çalışma yapılmaya başlandı. Ahi Evran Üniversitesinden Doç. Dr. Cem Erkman hocamız Yozgat'taki omurgasız fosil yataklarıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu da Yozgat için yeni bir gelişme oldu. Bu şekilde büyük bir antik fil veya mamut iskeleti şimdiye kadar çıkmamıştı." diye konuştu.

Şenyurt, fosilin 8 milyon yıllık olduğunun tahmin edildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Artık mamutun iskeleti tamamen taşlaşmış ve fosil haline gelmiş. Bu diş parçasıyla ilgili gerekli incelemeleri Ankara Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesindeki hocalarımıza gösterme imkanımız olacak. Bundan sonra Yozgat bölgesinde antik dönemde yaşamış hayvanlarla ilgili çalışma yapılmasını umuyoruz. Fosiller birçok müzede sergilenen eserlerimizden. Türkiye’deki değişik müzelerde sergilenen çok büyük boyuttaki antik mamut, balina, dinazor türlerinin iskeletleri ziyaret potansiyeli açısından çok önem taşıyor. Önümüzdeki süreç içerisinde Şefaatli ilçemizde bulunan mamut veya fil dişiyle ilgili çalışmaları geliştireceğiz."

Fosili tarlasında bulan çiftçi Alper Düşünceli de tarlasını işlerken pulluğa bir taşın takıldığını anlattı.

Taşı incelediğinde diş yapısını fark ettiğini ifade eden Düşünceli, "Ben de ilgili kurum olarak bu fosili müze müdürlüğümüze teslim ettim. Onlar da gerekli çalışmaları yapıyor." dedi.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 13:27
  1. Ankara
  2. Yozgat
  3. fosil
  4. mamut

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu takımına şok: Taraftarlar yönetime el koydular
    1. Anadolu takımına şok: Taraftarlar..
    2. İsmail Kışla kimdir? İsmail Kışla..
    3. İş vermek için 111 bin kişi arıyorlar!
    4. İstanbul’da HDP binasına baskın: Çok..
    5. Bedelli askerlikte flaş iddia!
    6. Suudilerden Hırvatlara: Emiri kadın..
    7. Yozgat'ta bulundu... 8 milyon yıllık!..
    8. Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuru..
    9. Kobra'nın ısırdığı Aref hakkında yeni..
    10. Seyirciye güvendi yarışmadan elendi
    11. İran'da veba salgını: 70 hayvan telef..
    12. NATO'nun vazgeçilmezi Türkiye!
    13. Muğla'da feci kaza! İkiye bölündü
    14. EGM son dakika 22. dönem POMEM PMYO 2..
    15. 22. Dönem polis mülakat sınav..
    16. 15 Temmuz'u anlattı: Hain bakışlarını..
    17. Duruşma sonlandı: 2 Yunan askeri...
    18. Minik Evrim için 'Kurtlar' devreye..
    19. Cumhuriyet'in 'Devlet Tiyatroları'..
    20. 21. dönem POMEM 13 bin polis alımı..
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Kriz giderek büyüyor! Listeye Türkiye'yi de eklediler
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Dugin: FETÖ ülkeyi Amerikalılara satmak istiyordu
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle
    Türkiye'nin S-400 kararına ABD'den karşı hamle

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Eski bakanların yeni görevleri belli oldu
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş
    Kediciklerden şok talep! Hepsi aynı şeyi istemiş