  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka Göz göre göre at ve eşek eti yediriyorlar Okul saldırıları sonrası bakanlıklar harekete geçti! 'Aileler de artık...' İl genelinde canhıraş çalışma: Çerçioğlu'ndan hizmet seferberliği! Devlet korsan gösteriye müsaade etmiyor! PKK sempatizanı şimdi yandı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kabri başında dualarla anıldı Tehlikenin adı Dijital Deccal! Yavrularımızın Kurban olmasına dur deme vaktidir Koskoca ABD’yi dengesiz korsanlar yönetiyor: Hegseth, "İki tanker ele geçirildi onların petrolünü satacağız!" Diyanet'ten hac vizesi uyarısı: Ağır yaptırımları var, anında sınır dışı edilecekler Türkmen Bakan’dan akit’e özel açıklamalar... Kerkük’te 100 Yıl Sonra Tarihi Dönüş
Yozgat'ta besicilere damızlık manda dağıtıldı
Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yozgat'ta "Manda Islah Projesi" kapsamında İstanbul'dan getirilen damızlık erkek mandalar, yüzde 50 hibe desteğiyle 20 besiciye dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Manda Yetiştiricileri Birliği işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, merkeze bağlı İnceçayır köyünde düzenlenen törenle 20 besiciye birer damızlık manda teslim edildi.

Törende konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat'ın tarım ve hayvancılıkta önemli kentler arasında yer aldığını belirtti.

Yozgat'ın manda yetiştiriciliğini halen sürdürdüğünü dile getiren Özkan​​​​​​​, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, İl Özel İdaremiz ve üreticilerimizle damızlık manda dağıtımını gerçekleştirdik. Süreç dahilinde amacımız üretimi sürdürmek ve sağlıklı ıslahı da yerine getirmek" dedi.

GENÇLERE DAVET!

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanı Erdinç Veske de yetiştiricilere manda desteklerinin sürdüğünü söyledi.

Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Muzaffer Keser de 2011 yılında 87 bin olan manda varlığının, Tarım ve Orman Bakanlığının destekleriyle 2023'te 197 bine yükseldiğini, sonraki yıllarda 164 bine kadar gerilediğini belirterek, gençleri hayvancılığa yönelmeye davet etti.

Destekten faydalanan besici Sezai Altunok ise köyde mandacılık yaptıklarını, devlet ve valiliğin desteğiyle temin edilen damızlıklarla ırkın ve süt veriminin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, sağlanan yüzde 50 hibe desteği için teşekkür etti.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23