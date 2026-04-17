Akademisyen dürümcüde silahlı saldırıya uğradı

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırı sırasında, bitişikteki mekanda yemek yiyen bir öğretim görevlisi seken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta bulunan markete silahla ateş etti.

O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.

Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaçmaz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HUKUK FAKÜLTESİNDE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİYDİ

Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.