İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk
İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi gün yüzüne çıktı...

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Kahvaltı sofralarında sıkça tercih edilen bazı yiyecekler, göründükleri kadar masum olmayabilir. Hızlı hazırlanması ve lezzeti nedeniyle sık tüketilen kahvaltılık ürünler, içerik açısından değerlendirildiğinde sağlık üzerinde beklenmedik olumsuz etkiler yaratabiliyor.

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Günün en kritik öğünü olarak kabul edilen kahvaltıda yapılan yanlış seçimler, zaman içinde metabolizmanın dengesini bozabiliyor.

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Özellikle diyabet hastaları ve insülin direnci yaşayan bireyler için bazı yaygın kahvaltılıklar ciddi riskler taşıyor.

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Bu ürünlerin başında ise çoğu zaman “sağlıklı” bir seçenek gibi sunulan kahvaltılık mısır gevrekleri geliyor.

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Mısır gevrekleri genellikle hafif ve fit bir alternatif olarak pazarlansa da, içeriğinin büyük bir kısmı rafine şeker ve işlenmiş karbonhidratlardan oluşur. Bu da kan şekerinin hızla yükselip kısa süre içinde düşmesine neden olur. Özellikle diyabet hastaları için bu dalgalanmalar ciddi bir sağlık riski oluşturabilir.

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Birçok kişi mısır gevreğini sütle tüketerek dengeli bir kahvaltı yaptığını düşünür. Ancak bu kombinasyon, glisemik yükü artırarak tokluk süresini kısaltabilir. Sonuç olarak kısa süre içinde yeniden acıkma, gün boyunca daha fazla kalori tüketme ve ani enerji düşüşleri yaşanabilir.

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

“Tam tahıllı” veya “lifli” ibaresiyle satılan ürünler bile çoğu zaman yüksek oranda şeker içerebilir.

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Bu da tüketicinin yanıltılmasına neden olur. Özellikle şeker hastaları için en büyük tehlike, farkında olmadan kan şekerini hızla yükselten bu ürünlerin düzenli olarak tüketilmesidir.

Foto - İnsülin direnci yaşarken... Mısır gevreklerinin gizli tehlikesi: Masum sanıyorduk

Uzun vadede bu durum ciddi metabolik sorunlara zemin hazırlayabilir.

Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi
Gündem

Ankara'da önemli misafir! Erdoğan ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka
Gündem

ABD uçak gemisi alevlere teslim oldu! İki ayda ikinci vaka

ABD Donanması’nın nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), Virginia’da yürütülen bakım çalışmaları sırasında ale..
Katliamın arkasından LGBT sapkınlığı ve kişilik bozukluğu çıktı! Katil Aras Mersinli'nin etekli videosu yayınlandı
Gündem

Katliamın arkasından LGBT sapkınlığı ve kişilik bozukluğu çıktı! Katil Aras Mersinli'nin etekli videosu yayınlandı

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, emekli emniyet müdürü olan babasına ait 5 sil..
'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!
Dünya

'Altın adam' Türkiye'de yakalandı!

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Ingılab Babayev, İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma
Gündem

İmamoğlu davasında 23. gün! Koruma görevlisinden kamera bantlamaya komik savunma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak" suçlamasıyla yargılandığı, 92’si tutuklu 414 sanıkl..
Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor
Gündem

Papa 14. Leo, Trump’a karşı vites yükseltti: Yazıklar olsun! Bir avuç zorba dünyayı harap ediyor

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, Trump ile kavgasında vites yükselterek “Tanrı’nın adını kullanarak dini kendi askeri, ekonomi..
