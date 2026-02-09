  • İSTANBUL
Yozgat'ta bayram havası: Yüzyılın Konut Projesi'nde talihliler belli oldu! 2 bin 858 aile yeni yuvasına kavuşuyor
Konut Projeleri

Yozgat'ta bayram havası: Yüzyılın Konut Projesi'nde talihliler belli oldu! 2 bin 858 aile yeni yuvasına kavuşuyor

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yozgat'ta bayram havası: Yüzyılın Konut Projesi'nde talihliler belli oldu! 2 bin 858 aile yeni yuvasına kavuşuyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Yozgat’ta beklenen gün geldi çattı. Şehrin çehresini değiştirecek ve binlerce aileyi ev sahibi yapacak dev projede, inşa edilecek 2 bin 858 konut için kura çekimi büyük bir heyecanla gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekilişle, yıllardır ev sahibi olma hayali kuran Yozgatlı vatandaşların hak sahipliği resmen tescillenmiş oldu.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekim töreni, İstiklal Marşı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla başladı.

Vali Mehmet Ali Özkan, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek Yozgat'ta al bayrağın gölgesinde geleceğe doğru, Türkiye Yüzyılı hedefiyle yol almaya devam ettiklerini söyledi.

 

Sağlıkta, tarımda, ulaşımda, eğitimde, güvenlikte, altyapıda, üstyapıda al bayrağın direğini perçinleyerek çalışmaya devam ettiklerini belirten Özkan, "Bunun yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızın koordinasyonunda, Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda geleceğe daha sağlam bakmak, daha sıcak yuvalarda oturmak üzere insanımızı ev sahibi yapmaya, yuvalarıyla da buluşturmaya devam ediyoruz. Birazdan 2 bin 858 insanımızın yuva sahibi olmasına ilk adımı atacağız." dedi.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürü Halil Erdoğan da 6 Şubat depremlerinden bugüne 455 bin konutun vatandaşlara teslim edildiğini kaydetti.

Bu tecrübeyle, birikimle hiç ara vermeden çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Erdoğan, "Türkiye'de ev sahibi olmayan tek bir vatandaşımız kalmasın diyoruz. Bugün 25 bin vatandaşımızdan 2 bin 858 hak sahibi noter huzurunda belirlenecek ama 25 bin vatandaşımız üzülmesin. Bu mücadele, bu konutlar tek bir vatandaşımız kalmayıncaya kadar devam edecek ve bugün burada kurada çıkmayan vatandaşlarımız üzülmeyecek. İnşallah yeni kurallarla, yeni konutlarla Türkiye'de bütün vatandaşlarımız ev sahibi olarak huzurlu bir şekilde yaşamaya devam edecek." diye konuştu.

İl Müftüsü Nihat Kök'ün duasının ardından kura çekimiyle hak sahipleri belirlendi.

