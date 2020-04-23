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Aktüel

Yozgat’ta balkonlar 23 Nisan için süslendi

Korona virüs salgını nedeniyle Yozgat’ta çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkon ve pencereleri bayraklarla donatarak kutladı.

2020-04-23 13:03:32 -
Yozgat’ta balkonlar 23 Nisan için süslendi

Korona virüs salgını nedeniyle Yozgat’ta çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkon ve pencereleri bayraklarla donatarak kutladı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100. yıl kutlamaları bu sene evlerde yapılıyor. Yozgat’ta balkonlar ve pencereler Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve balonlarla donatıldı. Ailelerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın sevinç ve heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşadı.


Evinin balkonunu Türk bayraklarıyla süsleyen Eslem Nurdoğan, “Bugün 23 Nisan bizim bayramımız. Korona virüs dolayısıyla evde kutluyoruz. Balkonlarımızı süsledik. Bayramımızı evlerimizde coşku ile kutluyoruz” dedi..


Fatma Sena Şimsek ise “23 Nisan’ı burukta olsa evlerimizin balkonunda kutluyoruz. Balkonlarımızı balonlarla süsledik, yazılar yazdık, giyindik. Bu bizim bayramımız bütün çocuklara kutlu olsun” şeklinde konuştu.

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