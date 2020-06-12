  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yozgat'ta 3 yıl önce işlenen faili meçhul cinayeti jandarma aydınlattı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 12:42:30 -
Yozgat'ta 3 yıl önce işlenen faili meçhul cinayeti jandarma aydınlattı

YOZGAT (AA) - Yozgat'ta bir kişinin 3 yıl önce tarlada av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 67 yaşındaki Hacı Ceylan'ın Aydıncık ilçesine bağlı Boğazkaya köyü Deretarla mevkisinde 30 Ağustos 2017'de av tüfeğiyle öldürülmesiyle ilgili Çekerek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel ekip oluşturuldu.

Ekipler, teknik takip sonucu cinayete karıştıkları öne sürülen V.E, B.K, A.K, M.D. ve F.K'yi Ankara'da gözaltına aldı.

Şüphelilerin, Ceylan'a ait hayvanları çalmak amacıyla plan yaptıkları ve cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.E, B.K. ve A.K. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.D. ve F.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı