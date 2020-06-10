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Yozgat’ta 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda karantina uygulaması sona erdi

Yozgat’ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi ve Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü ile Boğazlıyan’da 2 apartmanda uygulanan karantina süresi sona erdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:35:06 -
Yozgat’ta 1 köy, 1 mahalle ve 2 apartmanda karantina uygulaması sona erdi

Yozgat’ın Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi ve Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü ile Boğazlıyan’da 2 apartmanda uygulanan karantina süresi sona erdi.


Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Yozgat’ın Derbent köyüne bağlı Çıradere Mahallesi ve Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü ile Boğazlıyan ilçesine bağlı Bağlarbaşı mahallesinde 2 apartman il ve ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile ikinci bir değerlendirmeye kadar 26 Mayıs günü karantinaya alınmıştı.


Köy, mahalle ve apartmanda İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince yapılan sağlık taraması sonrası il ve ilçe hıfzıssıhha kurulu kararı ile karantina altına alınan Akdağmadeni ilçesine bağlı Tarhana köyü, Derbent köyüne bağlı Çıraderesi Mahallesi ve Boğazlıyan ilçesinde 2 apartmanda karantina uygulamasının sora erdiği duyuruldu.

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