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Aktüel Yozgatlı şehit ailesinden Bakan Murat Kurum'a teşekkür
Aktüel

Yozgatlı şehit ailesinden Bakan Murat Kurum'a teşekkür

Yeniakit Publisher
2020-09-20 12:20:00 -
Yozgatlı şehit ailesinden Bakan Murat Kurum'a teşekkür

YOZGAT (AA) - Yozgatlı şehit ailesi, telefonla görüştüğü Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a köylerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yozgat Valisi Ziya Polat, şubat ayında Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in Akdağmadeni ilçesine bağlı Arpalık köyünde yaşayan ailesine ziyarette bulundu.

Şehit babası İbrahim ve annesi Emine Özdemir ile bir süre sohbet eden Polat, Türk bayrağı hediye etti.

Şehit babası Özdemir, köy yolunun asfaltlanması, mezarlık yolunun beton parke ile döşenmesi ve köye imam atanmasından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ettiğini söyledi.

Vali Polat, daha sonra Bakan Kurum'u telefonla arayarak aile ile görüştürdü.

Şehit babası İbrahim Özdemir, Kurum ile konuşması sırasında duygulanarak gözyaşlarını tutamadı.

Anne Emine Özdemir de Bakan Kurum'a köylerine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

İbrahim Özdemir, şehit oğlunun cenaze töreninde ayakkabılarının çamur olması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un aracına tüm ısrarlara rağmen binmemesiyle gündeme gelmişti.

Kurum, yaşadığı o duygusal anları şu sözlerle aktarmıştı:

"Yozgat'ta aynı kalabalık ve hüzünde şehit cenazemiz vardı. Namaz esnasında şehidimizin babası İbrahim amca geldi. Ayaklarında, dizinde her halde sorun vardı, zor oturdu. Cenaze namazını kıldık. Cami ile mezarlık arası yarım saatlik bir mesafeydi. Ayaklarındaki rahatsızlığa rağmen, 'ben oğlumun omuzlarda gitmesini istiyorum, sevaptır' dedi. Bütün kardeşlerimizle omuzlarda cenazemizi götürdük. Cenazemizi defnettikten sonra şehidin babası İbrahim amca iyice yoruldu, bitkin düştü. 'İbrahim amca seni arabayla bırakayım, zaten çok yoruldun' dediğimde, 'yok Bakanım, araba mahvolur. Bu çamurlu ayakkabılarla arabaya binmem' dedi. Ne kadar ısrar ettiysem de binmedi. Giderken ise 'bir emrin, isteğin var mı' diye sordum. 'Vatanımız, devletimiz sağ olsun. Köyde imamımız yok, bir imam gelirse en azından köyümüze hizmet eder' dedi."

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