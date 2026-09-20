Yozgat'ın Büyükmahal köyünde Uğurlu çifti 41 yıldır bakır kazanda bulgur üretiyor

Yozgat'ın Büyükmahal köyünde yaşayan Bektaş ve Ümmügülsüm Uğurlu çifti, ata mesleği bulgur üretimini 1985'ten bu yana geleneksel yöntemlerle sürdürüyor. Çift, Sarı Bursa cinsi buğdayı bakır kazanlarda odun ateşinde kaynatıp hedik haline getiriyor; uzun ve zahmetli sürecin ardından ürünler bulgur ve yarma olarak satışa hazırlanıyor.

Buğday hasadının ardından başlayan mesai yaklaşık 2 ay sürüyor. Kaynatılarak hedik yapılan buğdaylar güneşte kurutulduktan sonra çuvallanıyor ve setenleme işleminden geçiriliyor. Savurma, ayıklama ve elemenin ardından ürün çekilerek bulgur ve düğürcüğe dönüşüyor.

Bir gün yıkama, ertesi gün kaynatma

Üretim döneminde çift sabah saat 05.00'te işinin başına geçiyor, çalışma gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ediyor.

Ümmügülsüm Uğurlu, çalışma düzenini şöyle anlattı: "Bir gün yıkıyoruz, ertesi gün kaynatıyoruz. Tahminim bir seferde 1 ton çıkartıyoruz yani."

Ayıklama işini kendisinin üstlendiğini belirten Uğurlu, "Savurmadan sonra yukarıda ben ayıklıyorum onu. Tekrar tekneye dolduruyoruz. Ondan sonra da elememiz var, çekmemiz var. Son aşamada çekmede bitiyor" dedi.

İşi eşiyle birlikte yürüten Uğurlu, zaman zaman destek de aldıklarını ifade etti: "Çocuklar geliyor yardım ediyor bazen. Komşularımız geliyor sağ olsunlar. Onların yardımıyla da yapıyoruz. Ayakta kalmaya gayret ediyoruz."

Bu yılın hedefi yaklaşık 10-12 ton

Uğurlu çifti bu yıl yaklaşık 10-12 ton bulgur üretmeyi hedefliyor. Kurutulmuş hediklerden günlük yaklaşık 125 çinik bulgur çıkıyor; ürünler uzun yıllarda oluşan müşteri ağı üzerinden sipariş usulü satılıyor.

Ümmügülsüm Uğurlu, siparişleri ve alıcıları şöyle anlattı: "Biz bunları sipariş üzerine götürüyoruz Sorgun, Alaca. Genelde esnaflar alıyor. Komşular, oradaki site sakinleri alıyor. Yozgat, Ankara'ya sipariş götürüyoruz. Gurbetçiler gelip alıyor. Böyle kazancımızı sağlıyoruz."

Yaz aylarında memleketlerine gelen gurbetçiler de geleneksel yöntemlerle üretilen bulgura büyük ilgi gösteriyor. Köye tatil için gelen vatandaşlar, dönüşlerinde kışlık bulgur ihtiyaçlarını da karşılayarak ürünleri Türkiye'nin farklı illerine götürüyor.