Yozgat’ı karıştıran görüntüler! Sosyal medyada viral oldu

TikTok üzerinden paylaşılan video, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Cacan.avci66 isimli kullanıcı, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde çekildiği belirtilen görüntüyü kendi hesabından paylaştı. Görüntüler kısa süre içerisinde çok sayıda görüntülenme aldı.

Tanımlanamayan cisim

Söz konusu görüntülerde bir yol, prefabrik bir ev ve araç yer alıyor. Ancak görüntülerde dikkat çeken nokta bunlar değil. Videoda yol kenarında ilerleyen ve zaman zaman görünüp zaman zaman kaybolan bir cisim belli oluyor.

Karşıdan gelene dikkat

Videoda dikkat çeken bir diğer detay ise karşıdan gelen kişi. Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden adamın, karşısından gelen cismi de görmediği açıkça belli oluyor.

Videoda, kısa süre içerisinde sosyal medyada ve Yozgat'ta en çok konuşulanlar arasına girdi.