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Yozgat uranyum üretimine hazırlanıyor

Türkiye'nin uranyum yataklarının merkezinde bulunan Yozgat, yerli maden üretimine başlamak için gün sayıyor.

28 Haziran 2018 Perşembe 20:27
Yozgat uranyum üretimine hazırlanıyor

Türkiye 3 Nisan 2018 tarihinde Akkuyu Nükleer Santrali ile yüksek potansiyelli enerji sahasına giriş yaptı. Rusya ile ortaklaşa yürütülen faaliyetler neticesinde başlatılan Türkiye'nin nükleer çağı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin önemli miktarda uranyum barındıran topraklarında yerli üretim başlatılacak.

YOZGAT'TA URANYUM ÇIKARTILACAK

Geçtiğimiz yıllarda ABD'liler tarafından bulunan ve Eti Maden tarafından ABD'li bir firmaya lisanslanan uranyum bölgesinde artık Türkiye kendi faaliyetlerini yürütecek. Türkiye, ABD’li firmaların sekiz on yıldır elinde tuttuğu ve üretim yapılmaması için yoğun çaba sarf ettiği Yozgat’taki uranyum madenlerinin ruhsatını iptal etti.

YERLİ HAM MADDE

Yerli ve Millileşme projesinin önemli bir ayağını kapsayan enerji sektöründen gelen bu hamle, nükleer enerji alanında umut vaadetti. ABD’li firmaların elinde bulunan, Yozgat’ın merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde 15 bin 708 hektar (157 km2) alanı kapsayan 8 stratejik uranyum maden sahasını kapsayan ruhsatlar, Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından iptal edildi. Sahaların ETİ Maden'e devredilip arama tarama ve çıkartma faaliyetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

 

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 20:27
  1. Yozgat
  2. Akkuyu Nükleer Santrali
  3. Türkiye
  4. Rusya
  5. ABD
  6. Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü

YORUM YAZ

  • GurbetçiGurbetçi7 sa önce
    Oh elhamdülillah Yozgatıma :)
  • cihadcihad8 sa önce
    avrupaya amerikaya ruhsat verenin tipine bi bakarım ulan ne ayaksınız bunca şirket var türkiyemizde elin ecnebisinin ne işi var
  • OkanOkan8 sa önce
    Memelekette her taşın altından abd cikiyor yeter bunlardan çektiğimiz
  • ridvanridvan7 sa önce
    bunlar demekki buyuk israil icin veri toplamislar senelerdir, üretimyapmamislar... maden ispati yapmislar nerede ne var diye.....keske hackerlerimiz daha önce bunlarin bilgisayarlarindaki bilgileri alsaydilar..veya normal bir hirsiz süsü verip bilgisayarlari ajanlarimiz calsaydi..... bedavadan milyarlik bilgi elde ederdik.
  • Ömer halis Ömer halis 8 sa önce
    ŞÜKÜRLER OLSUN GEÇTE OLSA AMERİKA AVRUPA VE NATO'NUNTÜRKİYENİN DOSTU OLMADIĞINI ANLADIK
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