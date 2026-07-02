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Urfa'dan da kötü haber geldi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Urfa'dan da kötü haber geldi

Yaz ayının kanayan yarası orman/arazi yangınlarına bir yenisi daha eklendi. Bugün Datça'daki yangın haberi gündemdeki yerini korurken, Şanlıurfa'da da 45 dönüm buğday tarlası kül oldu.

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Foto - Urfa'dan da kötü haber geldi

Edinilen bilgiye göre yangın, Haliliye ilçesine bağlı Gümüştaş Mahallesi'ndeki buğday ekili arazide çıktı.

#2
Foto - Urfa'dan da kötü haber geldi

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri, yangının çevredeki ekili arazilere sıçramasını önlemek amacıyla traktörlerle tarlanın etrafını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

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Foto - Urfa'dan da kötü haber geldi

Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Foto - Urfa'dan da kötü haber geldi

Yangında yaklaşık 45 dönüm buğday ekili alanda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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