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Ekonomi Yozgat Merkez Mutafoğlu TOKİ konut kura sonuçları! Yozgat Merkez TOKİ kura çekilişi isim listesi
Ekonomi

Yozgat Merkez Mutafoğlu TOKİ konut kura sonuçları! Yozgat Merkez TOKİ kura çekilişi isim listesi

Yozgat Merkez Mutafoğlu TOKİ kura sonuçları. TOKİ, 50 Bin Sosyal Konut kapsamında Yozgat Merkez Mutafoğlu konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Yozgat Merkez konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Merkez Mutafoğlu TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Yozgat Merkez Mutafoğlu kura sonucu sorgulama…

Yeniakit Publisher
2021-05-04 12:22:00 - 2021-05-04 12:22:38
Yozgat Merkez Mutafoğlu TOKİ konut kura sonuçları! Yozgat Merkez TOKİ kura çekilişi isim listesi

TOKİ Yozgat Merkez kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 50 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Yozgat merkezde hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Yozgat Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın

TOKİ Yozgat Merkez kura sonuçları isim listesi

Veysel İnci

Şükran Karaaslan

Duran Çalışkan

Hüseyin Erikel

Ünsal Parlak

Hasan Seli

Murat Avcı

Azim Sönmez

Nursen Kaplan

Döndü Duyar

Eren Eliaçık

Mustafa Barış Köse

Enes Erdem Dursun

Emre Kaya

Arif Yılmaz

Metin Yaman

Bekir Güldür

Hanife Canpolat

Vedat Erol

Hanife Yılmaz

Ömer Tekin

Hacı Ömer Gönülal

Mehmet Azmaz

Hüseyin Tanyılmaz

Salih Çiçek

Gülger Uçar

Fatma Öğren

Yunus Can

Mehmet Gözüyaşlı

Leyla Şengül

Sıddık Şahin

Nevzat Yazan

Hüseyin Rahmi Gökoğlu

Osman Kılıçaslan

Emre Ekinci

İsmail KocakToki'den konut çıkan isimlerden bazılarıdır.

TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.

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