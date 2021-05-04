Yozgat Merkez Mutafoğlu TOKİ konut kura sonuçları! Yozgat Merkez TOKİ kura çekilişi isim listesi
Yozgat Merkez Mutafoğlu TOKİ kura sonuçları. TOKİ, 50 Bin Sosyal Konut kapsamında Yozgat Merkez Mutafoğlu konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Yozgat Merkez konut belirleme kurasına katılan vatandaşlar Yozgat Merkez Mutafoğlu TOKİ kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Yozgat Merkez Mutafoğlu kura sonucu sorgulama…
TOKİ Yozgat Merkez kura sonuçları vatandaşlar tarafından heyecanla araştırılıyor. TOKİ 50 bin sosyal konut kapsamında kura çekilişleri tüm hızıyla devam ediyor. TOKİ Yozgat merkezde hayata geçecek olan konutlar için sahipleri belirlendi. Yozgat Merkez TOKİ kura çekiliş sonuçları hak sahipleri tarafından merak ediliyor. TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden de sorgulanabilmekte. TOKİ kura sonuçları için tıklayın
TOKİ Yozgat Merkez kura sonuçları isim listesi
Veysel İnci
Şükran Karaaslan
Duran Çalışkan
Hüseyin Erikel
Ünsal Parlak
Hasan Seli
Murat Avcı
Azim Sönmez
Nursen Kaplan
Döndü Duyar
Eren Eliaçık
Mustafa Barış Köse
Enes Erdem Dursun
Emre Kaya
Arif Yılmaz
Metin Yaman
Bekir Güldür
Hanife Canpolat
Vedat Erol
Hanife Yılmaz
Ömer Tekin
Hacı Ömer Gönülal
Mehmet Azmaz
Hüseyin Tanyılmaz
Salih Çiçek
Gülger Uçar
Fatma Öğren
Yunus Can
Mehmet Gözüyaşlı
Leyla Şengül
Sıddık Şahin
Nevzat Yazan
Hüseyin Rahmi Gökoğlu
Osman Kılıçaslan
Emre Ekinci
İsmail KocakToki'den konut çıkan isimlerden bazılarıdır.
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında, vatandaşlara, 2+1 ve 3+1’lik seçenekler sunuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2+1 konutların brüt 75-85 metrekare, 3+1 konutların ise brüt 100 metrekare olarak projelendirileceğini açıklamıştı.