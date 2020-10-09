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Aktüel Yozgat Emniyet Müdürlüğünde kameralı Kovid-19 kontrolü
Aktüel

Yozgat Emniyet Müdürlüğünde kameralı Kovid-19 kontrolü

Yeniakit Publisher
2020-10-09 14:28:20 -
Yozgat Emniyet Müdürlüğünde kameralı Kovid-19 kontrolü

YOZGAT (AA) - Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bina girişlerine yerleştirdiği kamera sistemiyle personel ve vatandaşların yüz tanıma işlemi, maske kontrolü ve ateş ölçümünü yapıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü girişlerine yerleştirilen sistemde, maskesi olmayan kişiler sesli uyarılırken ateşi yüksek olanlar da ilgili birime bildiriliyor.

İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, emniyet müdürlüğüne gelenlerin, daha önce bina girişlerinde görevli personel tarafından maske kontrolü ve ateş ölçümü yapıldıktan sonra içeri alındığını söyledi.

Girişlere yerleştirilen termal tablet kamera ile kontrolün daha sağlıklı yapıldığını dile getiren Esertürk, "Bu sistemde yüz tanıması ve maske kontrolü yapılıyor, ateş ölçülüyor. Maske takılmadığında ve ateş yüksek olduğunda giriş turnikeleri açılmıyor, ilgili birime bilgi veriliyor. Aynı zamanda Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasına da entegre edilen sistemle vatandaşın veya personelin riskli olup olmadığı tespit ediliyor." dedi.

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