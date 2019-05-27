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Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımları ne zaman? Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Yozgat Bozok Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 7 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:01
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

Yozgat Bozok Üniversitesi personel alımları ne zaman? Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. Yozgat Bozok Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 5 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

Bozok Üniversitesi akademik personel ilanı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Başvuru Adresi: Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birimlere başvuru yapılacaktır.

*3 (Üç) aydan fazla mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

Müracaat tarihleri: 27/05/2019-10/06/2019 Pazartesi günü saat 17.00 kadar,

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alım başvuru ilan detayları için tıklayınız

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 14:01
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