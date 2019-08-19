0553 313 94 23

Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bozok Üniversitesi Besyo kayıtları

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından herhangi bir önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adaylar e devlet üzerinden üniversite kayıtlarını yapmakta. Üniversitelerin özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) başvuruları, sınav tarihleri ve Besyo kayıtları merakla araştırılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bozok Üniversitesi Besyo kayıtları araştırılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav tarihi 20 Ağustos’ta saat 09:00’da başlayacak.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:11
Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bozok Üniversitesi Besyo kayıtları

Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından herhangi bir önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adaylar e devlet üzerinden üniversite kayıtlarını yapmakta. Üniversitelerin özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) başvuruları, sınav tarihleri ve Besyo kayıtları merakla araştırılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bozok Üniversitesi Besyo kayıtları araştırılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav tarihi 20 Ağustos’ta saat 09:00’da başlayacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi 2019-2020 BESYO başvuru kılavuzuna göre, Milli sporcular ve spor lisesi mezunu adaylar sınav esnasında millilik belgelerini ve spor lisesi diplomalarını ibraz etmek zorundadırlar. Engelli adaylar (Engel raporu %25 - % 40 arası) özel yetenek sınavı için online kayıt yapmayacaklardır. 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtildiği üzere 21 Ağustos Çarşamba Günü saat 10:00-12:00 saatleri arasında engel durumunu gösterir raporu, ÖSYM sınav çıktısını, lise diploması, nüfus cüzdanı ve 1 adet fotoğraf ile beraber BESYO müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir. 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 19:00da engelli adayların yetenek sınavları yapılacaktır. Yabancı uyruklu öğrencilerin özel yetenek sınavları 22 Ağustos Perşembe Günü saat 13:00’da yapılacaktır. (Adayların pasaportları ile birlikte spor salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir). Special talent exams for foreign students will be held on Thursday, August 22 at 13:00. (Exam will held in the gym. Passports are required).

Tek ders veya staj bitirme sınavı nedeniyle mezun olamayan adayların 23 Ağustos Cuma günü saat 10:00-12:00 arasında ÖSYM sınav çıktısı, E-Okul durum gösterir belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve 1 adet fotoğraf ile beraber BESYO müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir. Şartları uygun görülen adayların özel yetenek sınavı saat 23 Ağustos Cuma günü saat 15:00’da yapılacaktır.

2019 YKS başvurusu yapmak kaydıyla, 2018 TYT Puanı 200 puan ve üzeri olan adaylar özel yetenek sınavına başvuru yapabilirler. 2019 YKS başvurusu yapmayan adaylar 2018 TYT puanını kullanamazlar.

Bozok Üniversitesi BESYO sınav tarihi

2019 Yılı Özel Yetenek Sınavına Başvuran Adayların Sınav Giriş Tarihleri ve Saatleri Aşağıdaki Gibidir. Adayların Belirtilen Gün ve Saatlerde Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Salonu Önünde Hazır Bulunmaları Gerekmektedir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 21:11
  1. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav sonuçları
  2. Bozok Üniversitesi Besyo kayıtları
  3. Bozok Üniversitesi Besyo sınavları ne zaman
  4. Bozok Üniversitesi Besyo sonuçları
  5. yozgat bozok üniversitesi besyo sonuçları
  6. yozgat bozok üniversitesi besyo 2019
  7. yozgat bozok üniversitesi besyo taban puanları 2018
  8. yozgat bozok üniversitesi besyo kılavuzu 2019
  9. yozgat besyo 2019 sonuçları
  10. yozgat besyo 2019
  11. bozok üniversitesi besyo yaz okulu
  12. bozok besyo müfredat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran Operasyonu
    1. Terör örgütü PKK'ya yönelik Kıran..
    2. Türkiye'ye övgüler dizdi! Erdoğan'a..
    3. Bakan Yardımcısı Dursun'un vefatı
    4. Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı..
    5. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan..
    6. Gül ve Babacan'ın stratejisi deşifre..
    7. HÜDA PAR'dan şaşırtan kayyım açıklaması!
    8. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav..
    9. Yukatel Denizlispor, Antalyaspor maçı..
    10. A Milli Erkek Voleybol Takımı,..
    11. Kadıköy'de gerginlik! Tribünlere..
    12. Kıran Operasyonu
    13. Manisaspor’yeni sezon formaları..
    14. Fenerbahçe ilk yarı top göstermedi
    15. Süper Lig: Fenerbahçe: 3 - Gazişehir..
    16. Futbol: Süper Lig
    17. "İdlib'de Türk askeri konvoyuna..
    18. Afganistan Milli Günü Resepsiyonu
    19. Anket şirketleri yeni partileri..
    20. Bakan Yardımcısı Dursun İstanbul’da..
    21. Moses ‘pamuk’ ile sahada
    22. Türk Silahlı Kuvvetlerinden PKK’ya..
    23. Kalp krizi geçiren hastaya, doktorun..
    24. Almanya, DEAŞ'a katılan..
    25. Manisa FK’dan Vali Daşöz’e ziyaret
    26. Zara’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
    27. TİKA gönüllüleri Özbekistan'da
    28. Zeytinburnu’nda Afgan uyruklu genci..
    29. Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020..
    30. Zonguldak’ta yakalanan bankamatik..
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Eski AK Partili isim Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a desteğini açıkladı!
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    Şamil Tayyar'dan çok sert tepki: Samimiyetsizliktir, ciddiyetsizliktir, aymazlıktır
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    TV8 satıldı mı? Adnan Oktar'ın müridi Acun Ilıcalı açıkladı
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    On binlere ‘trol’ diyen Fatih Altaylı’dan İmamoğlu’na: Yapmayın başkan
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri
    Dünya ekonomi pastası açıklandı! İşte Türkiye'nin yeri

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    HDP’lileri çıldırttı! Perinçek’ten çarpıcı kayyım yorumu
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama
    Kayyım atamaları sonrası Ahmet Davutoğlu'ndan ilk açıklama