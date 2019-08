Üniversite kayıtlarının başlamasıyla birlikte ÖSYM tarafından herhangi bir önlisans ve lisans programlarına yerleştirilen adaylar e devlet üzerinden üniversite kayıtlarını yapmakta. Üniversitelerin özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alan beden eğitimi ve spor yüksekokulu (BESYO) başvuruları, sınav tarihleri ve Besyo kayıtları merakla araştırılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav sonuçları Bozok Üniversitesi Besyo kayıtları araştırılıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Besyo sınav tarihi 20 Ağustos’ta saat 09:00’da başlayacak.

Yozgat Bozok Üniversitesi 2019-2020 BESYO başvuru kılavuzuna göre, Milli sporcular ve spor lisesi mezunu adaylar sınav esnasında millilik belgelerini ve spor lisesi diplomalarını ibraz etmek zorundadırlar. Engelli adaylar (Engel raporu %25 - % 40 arası) özel yetenek sınavı için online kayıt yapmayacaklardır. 2019-2020 Özel Yetenek Sınavı Kılavuzunda belirtildiği üzere 21 Ağustos Çarşamba Günü saat 10:00-12:00 saatleri arasında engel durumunu gösterir raporu, ÖSYM sınav çıktısını, lise diploması, nüfus cüzdanı ve 1 adet fotoğraf ile beraber BESYO müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir. 21 Ağustos 2019 tarihinde saat 19:00‟da engelli adayların yetenek sınavları yapılacaktır. Yabancı uyruklu öğrencilerin özel yetenek sınavları 22 Ağustos Perşembe Günü saat 13:00’da yapılacaktır. (Adayların pasaportları ile birlikte spor salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir). Special talent exams for foreign students will be held on Thursday, August 22 at 13:00. (Exam will held in the gym. Passports are required).

Tek ders veya staj bitirme sınavı nedeniyle mezun olamayan adayların 23 Ağustos Cuma günü saat 10:00-12:00 arasında ÖSYM sınav çıktısı, E-Okul durum gösterir belgesi, nüfus cüzdanı, sağlık raporu ve 1 adet fotoğraf ile beraber BESYO müdürlüğüne ŞAHSEN müracaat etmeleri gerekmektedir. Şartları uygun görülen adayların özel yetenek sınavı saat 23 Ağustos Cuma günü saat 15:00’da yapılacaktır.

2019 YKS başvurusu yapmak kaydıyla, 2018 TYT Puanı 200 puan ve üzeri olan adaylar özel yetenek sınavına başvuru yapabilirler. 2019 YKS başvurusu yapmayan adaylar 2018 TYT puanını kullanamazlar.

Bozok Üniversitesi BESYO sınav tarihi

2019 Yılı Özel Yetenek Sınavına Başvuran Adayların Sınav Giriş Tarihleri ve Saatleri Aşağıdaki Gibidir. Adayların Belirtilen Gün ve Saatlerde Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Salonu Önünde Hazır Bulunmaları Gerekmektedir.