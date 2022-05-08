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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversitesi akademik kadro alıyor

Yozgat Bozak Üniversitesi’nin ilanla duyurulan birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Elemanı alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-08 15:50:00 -
Yozgat Bozok Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

BAŞVURU ADRESLERİ:

- İlan için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru yapılacak olup, ayrıntılı iletişim bilgileri ile başvuru adresleri söz konusu birimin web sitelerinde yer almaktadır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru %20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,

3- ALES belgesi,

4- Özgeçmiş,

Önemli Not:

1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.

2- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi06/05/2022

Son Başvuru Tarihi20/05/2022

Ön Değerlendirme Tarihi       23/05/2022

Sınav Giriş Tarihi    26/05/2022

Sonuç Açıklama Tarihi   30/05/2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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