Yozgat Bozok Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

BAŞVURU ADRESLERİ:

- İlan için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna başvuru yapılacak olup, ayrıntılı iletişim bilgileri ile başvuru adresleri söz konusu birimin web sitelerinde yer almaktadır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1- Matbu başvuru dilekçesi http://bozok.edu.tr/documents/ogretim%20elemani%20Basvuru %20Dilekcesi.doc internet adresinden alınarak eksiksiz olarak doldurulup imzalanacaktır. İmzasız dilekçe ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

2- Lisans diploma ve transkript belge fotokopileri,

3- ALES belgesi,

4- Özgeçmiş,

Önemli Not:

1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.

2- Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlama Tarihi06/05/2022

Son Başvuru Tarihi20/05/2022

Ön Değerlendirme Tarihi 23/05/2022

Sınav Giriş Tarihi 26/05/2022

Sonuç Açıklama Tarihi 30/05/2022

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