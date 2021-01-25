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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversite’si 48 personel alacak
Ekonomi

Yozgat Bozok Üniversite’si 48 personel alacak

Üniversite Rektörlüğü, Yozgat Bozok Üniversite Hastanesi’nde veya diğer birimlerde gündüz veya gece nöbet sistemine göre sözleşmeli 48 personel alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 13:42:00 -
Yozgat Bozok Üniversite’si 48 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “Giderleri  özel  bütçeden  karşılanacak  olup,  ilanla  ilgili  tüm  bilgilere  Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.” denildi.

Açık pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar 08/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar, www.bozok.edu.tr   adresinden   temin   edilecek   başvuru   formu   eksiksiz   doldurularak istenilen  belgeler  ile  Yozgat  Bozok  Üniversitesi  Personel  Daire  Başkanlığı’na  posta  yolu  veya şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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