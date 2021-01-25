Yozgat Bozok Üniversite’si 48 personel alacak
Üniversite Rektörlüğü, Yozgat Bozok Üniversite Hastanesi’nde veya diğer birimlerde gündüz veya gece nöbet sistemine göre sözleşmeli 48 personel alınacağını duyurdu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilanda “Giderleri özel bütçeden karşılanacak olup, ilanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilir.” denildi.
Açık pozisyonlara başvurmak isteyen adaylar 08/02/2021 Pazartesi günü saat 16.00’ya kadar, www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na posta yolu veya şahsen yapılacaktır. (Adres: Yozgat Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kampüsü İdari Birimler Binası Personel Daire Başkanlığı Merkez/YOZGAT)
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