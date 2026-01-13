  • İSTANBUL
Yozgat beyaza büründü, kuraklık yerini berekete bıraktı!

Yozgat beyaza büründü, kuraklık yerini berekete bıraktı!

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde uzun süredir beklenen kar yağışı, hem toprağın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü. Boğazcumafakılı köyü, yağan yoğun karla birlikte adeta beyaz bir gelinlik giyerken, köy halkı bu manzarayı dualarla ve sevinçle karşıladı.

"2022'den beri böylesini görmemiştik"

Kar yağışının tarım ve su kaynakları için hayati önem taşıdığını vurgulayan Köy Muhtarı Mehmet Şahin, yaşadıkları mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"2022 yılından beri böyle kar görmemiştim. Allah bereket versin, çok şükür yüzümüz gülüyor. Ciddi bir kuraklık çekiyorduk, yaz aylarında sularımız kesilmişti. Bu kar pınarlarımızı dolduracak, mahsulümüze can verecek. Devletimiz de sağ olsun, Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarımızı anında açıyor, ulaşımda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz."

Kar manzarasına meşhur Yozgat çöreği eşlik ediyor

Kışın zorlu ama bir o kadar da sıcak geçen köy hayatından bahseden muhtarın eşi Şengül Şahin, karlı akşamların vazgeçilmez geleneğini anlattı. Komşu ziyaretlerinin ve sıcak sohbetlerin arttığını belirten Şahin, meşhur Yozgat çöreği ile sofraları tatlandırdıklarını söyledi:

"Kış akşamları komşularımızla bir araya geliriz. Yoğurt, turşu ve pekmezle harika giden çöreklerimizi yapar, çay eşliğinde sohbet ederiz. Her sene kurak geçiyordu ama bu sene kış çok güzel geldi."

Ekipler teyakkuzda

Yoğun yağışın hayatı olumsuz etkilememesi için İl Özel İdaresi ekipleri bölgede 24 saat esaslı çalışma yürütüyor. Köy yollarının açık tutulması ve ulaşımın kesintisiz sürmesi için kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

