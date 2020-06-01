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Yozgat Belediyesinde 7 personele "zimmet" iddiasıyla gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-01 11:57:16 -
Yozgat Belediyesinde 7 personele "zimmet" iddiasıyla gözaltı

YOZGAT (AA) - Yozgat Belediyesinde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince yapılan inceleme sonucu 7 personel, "zimmet" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2016-2018 yıllarına ait gelir giderlerde Mülkiye müfettişleri ve Sayıştay denetçilerince inceleme yapıldı.

Müfettişlerce tutulan raporlar, Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi.

Savcılık incelemesinin ardından 7 çalışan hakkında "zimmet" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 7 zanlı gözaltına alındı.

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