Youtube'u hâlâ güvenli bulan anne babalar! Dila Kent gibi binlerce Youtuber çocukları böyle zehirliyor!

Çocukları kötüye özendiren veya korkutan videolar hazırlayarak para kazanan Youtuber'lar büyük bir sorun olmaya başladı. Dila Kent de bu kişilerden biri. İçeriklerinde aşk, ilişki ve korku temalarını kullanan Kent'in paylaşımları, çocuklarını gün boyu Youtube'a emanet eden anne babaların artık kontrolü ele almaları gerektiğini ortaya koyuyor.

Video paylaşım platformu Youtube çocuklar için her geçen gün bataklık halini alıyor.

Uygunsuz içeriklerle çocukların beyni yıkanıyor.

Platform üzerinden paylaştığı videolar sayesinde para kazanan Youtuber'ların ise bu tehlike umurunda bile değil.

İşte o kişilerden biri Dila Kent.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aynı platformda “Sertaç Abi” adıyla yer alan ve çocuklara örnek olmaya gayret eden Sertaç Güngör sosyal paylaşım sitesi X'te Dila Kent'in içeriklerine değindi.

Güngör 6,06 milyon abonesi olup son bir ayda 377 milyon izlenme almış olan Kent'in, bu zamana kadar YouTube’da çocuklar tarafından 7.7 milyar kez izlendiğini belirtti.

Kadın Youtuber'ın iki kanalı ve toplamda 1500 videosu var.

Buraya kadar bir sıkıntı yok gibi gözükse de Dila Kent'in içerikleri çocuklar için büyük bir tehlike arz ediyor.

Çünkü bu kişi genelde aşk, ilişki, korku konulu videolar çekiyor.

Sertaç Güngör çocuklara 2.6 Milyon izletilen Kent'e ait bir videoyu yakından inceledi.

CİNSEL ÇAĞRIŞIMLAR YAPIYOR

"Burada 'eve gelen kuryeyle cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin diyerek' kapıyı açıyor ve twerk isimli +18 cinsellik dansı yapıyor. Resmen sapıklık öğretiyor!"

SAÇMA HAREKETLERİ NORMALLEŞTİRİYOR

"Bu sahnede, odasına koyduğu telefonuyla canlı yayın açıp kamera karşısında abuk sabuk hareketler yaparak 'ooo takipçilerim artıyor Instagrammer olacağım!' diyor. Kız çocuklarımızı özendirdiği şeylere bakınız!"

ÖZENDİRİCİ DEĞİŞİKLİKLER SERGİLİYOR

"Bu sahnede, 'Açtığımız canlı yayında takipçi kazanmak için burnumuzu deldirelim piercing takalım kesin yeni takipçi gelir. Takipçilerim sizin için yapıyorum' diyerek burnunu deldiriyor. Özendirmek!"

KARAKTERİNİ TANIMADIĞI KİŞİ İLE ÖPÜŞTÜRÜYOR

"Bu sahnede, sosyal medyadan ünlü olmaya çalışan kızımız evine gelen tanımadığı bir takipçisi ile kapıyı açar açmaz tanışmadan konuşmadan direk öpüşüyor. Videoda çocuklarımıza işlenen şeyleri görüyorsunuz!"

LGBT PROPAGANDASI YAPIYOR

"Eveeet videomuzun bonusu da bu olsun! Kızımızın öpüştüğü takipçisine yakından bir bakalım. Sizce kız mı erkek mi? Paris Olimpiyatlarında işlenen şeylerin kat be kat fazlası YouTube’da işleniyor."

ÇOCUKLAR TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİL

Güngör söz konusu videolara çocukların yaptıkları yorumları da paylaştı.

"Böyle bir videoya çocuklarımızın yaptığı yorumlara bakar mısınız? Bu şekilde binlerce çocuğun beğenip devam etmesini istediği yorum var. Asıl soru, bizim çocuklarımız neden ısrarla bunları izliyor?"

LGBT propagandası yapılan Paris Olimpiyatlarına değinen Youtuber Sertaç Güngör asıl delirmemiz gereken yerin YouTube, asıl çıldırmamız gereken kişilerin de YouTuber’lar olması gerektiği görüşünde.

"Çocuklarımızın maruz kaldığı tüm dayatmalar ve normalleştirmeler, youtube aracılığı ile empoze ediliyor." diyen Güngör, bu tarz yaşam tarzının YouTuber’lar tarafından çekilen videolarla özendirilip normalleştirildiğini aktardı.

"ÜLKEDE BAŞIBOŞ YOUTUBER SORUNU VAR"

Youtuber bu hususta yetkililerin çoğuyla görüşme yapmış.

Ancak hiçbir adım atmadıklarını belirtiyor.

"Ülkemizde başıboş YouTuber sorunu var. Acilen bu konuda müdahale edilmesi lazım ama köpeklere bile dokunamıyoruz ki bunlara sıra gelsin!"