  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yaralı 3 Gazzeli çocuğun sağlık durumu hakkında açıklama!

Kahramanmaraş'ta 105 kişiye mezar olan binanın müteahhidi hakkında karar!

Ateşkese saatler kala okul vurdular: 27 şehit 97 yaralı!

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıtta benzin ve motorine zam, indirim gelecek mi? İzmir, İstanbul'da...

Al birini vur ötekine! İsrail Hükümeti kendi adamlarına savaş açtı

Mücahidlerin sözcüsü Ebu Ubeyde'den ateşkes öncesi flaş açıklama!

BAE'den Türkiye kararı! BAE'nin Ankara Büyükelçisi ifade etti: İlişkileri geliştirmek istiyoruz! Açıklama geldi!

İnsani ara öncesinde katiller saldırılarını yoğunlaştırdı! Gazze'de korkunç bilanço

Kılıçdaroğlu'nu kandıranlar kandırılmaktan şikayet etti!

Başkentte 25 milyonluk sahte tıbbi malzeme operasyonu
Sosyal Medya YouTube'tan alçak sansür uygulaması! Filistin klibini 3 dakikada kaldırdılar
Sosyal Medya

YouTube'tan alçak sansür uygulaması! Filistin klibini 3 dakikada kaldırdılar

Yeniakit Publisher
2023-11-24 08:05:00 -

Yücel Arzen'in 'Kudüs İşgal Altında' adlı klibi YouTube'a yüklendikten 3 dakika sonra kaldırıldı. Arzen, bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları ile ABD'li şarkıcı Della Miles, "Kudüs İşgal Altında" adıyla bestesi aynı olan iki ayrı eser yayımladı.

Zaviye Film YouTube kanalında ortak isimle yayımlanan eserlerden biri Türkçe diğeri ise İngilizce olarak hazırlandı.

Söz ve müziği Yücel Arzen'e ait olan Türkçe eseri yine Arzen seslendirirken, sözleri Vugar Hasani'ye ait olan İngilizce eseri Della Miles seslendirdi.

Yücel Arzen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkçe eserin yayımlandıktan kısa bir süre sonra YouTube tarafından kaldırıldığını belirterek, "Kaldırmışlar videoyu. Demek doğru yoldayız. Düşünün; 3 dakika oldu. İzlenmiş. Yasaklanmış ve yayınladığımız kanala 15 gün ceza vermişler." ifadelerini kullandı.

Bay Kemal sansür peşinde
Bay Kemal sansür peşinde

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bay Kemal sansür peşinde

Türkiye'ye karşı skandal sansür! Erdoğan’ın İstanbul mitingine Twitter'dan yeni siyasi operasyon, engelleme
Türkiye'ye karşı skandal sansür! Erdoğan’ın İstanbul mitingine Twitter'dan yeni siyasi operasyon, engelleme

Gündem

Türkiye'ye karşı skandal sansür! Erdoğan’ın İstanbul mitingine Twitter'dan yeni siyasi operasyon, engelleme

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Halk TV patronu, Kılıçdaroğlu'nun yasak ve sansürüne isyan etti
Öküz öldü ortaklık bozuldu! Halk TV patronu, Kılıçdaroğlu'nun yasak ve sansürüne isyan etti

Siyaset

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Halk TV patronu, Kılıçdaroğlu'nun yasak ve sansürüne isyan etti

Sansürün kaldırışının yıl dönümünde Cumhuriyet'teki sansürü kim yaptı?
Sansürün kaldırışının yıl dönümünde Cumhuriyet'teki sansürü kim yaptı?

Medya

Sansürün kaldırışının yıl dönümünde Cumhuriyet'teki sansürü kim yaptı?

Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama
Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

Siyaset

Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

FOX TV’nin sahibinden Atatürk sansürü! Atatürkçü geçinenler sus pus
FOX TV’nin sahibinden Atatürk sansürü! Atatürkçü geçinenler sus pus

Medya

FOX TV’nin sahibinden Atatürk sansürü! Atatürkçü geçinenler sus pus

Basına sansür! İsrail'in askeri kayıplarından bahsetmek yasak
Basına sansür! İsrail'in askeri kayıplarından bahsetmek yasak

Dünya

Basına sansür! İsrail'in askeri kayıplarından bahsetmek yasak

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet Ziya

Biz Türkiye olarak ne zaman Türkiye youtubesini kuracağız yokmu birkaç babayiğit?

Berat

Onlara ait ise, Sana ait niçin yok? Onlar kendilerine ait olanı dilediği gibi kullanır. Sen de beslediğin gözlediğin karganın peynirine bakar durursun
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23