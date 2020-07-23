Youtuberdan Kemal Sunal ile ilgili ilginç çıkış!

Youtube kanalında fikir ağırlıklı videolar yayınlayan Ali Öztekin, sekülerizm adlı videosunda Kemal Sunal filmi üzerinden insan algısıyla nasıl oynandığını ispatlar nitelikte bir çıkışta bulundu.

Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'Keriz' filminden bahseden Öztekin, "Üzerinde tişört, altında kısa şort olan turist için o... demişti. Peki Kemal Sunal bugün yaşasaydı ve o sahne bugün çekilseydi, kadını üzerindeki kıyafetlerden, tarzından yola çıkarak kadını o....lukla itham ettiği için bugünün şartlarında Kemal Sunal ve film ekibi sizce nasıl bir lince uğrardı? Peki o sahne çekildiğinde uğradı mı? Hayır." ifadelerini kullandı.

videonun tamamını izlemek için link: https://www.youtube.com/watch?v=8izfLUB3Kb8&feature=youtu.be